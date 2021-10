Prazo para inscrições em 758 vagas em cursos de graduação da Uesb acaba segunda (4)

Acaba nessa segunda-feira (4) o prazo para inscrições nas 758 vagas em cursos de graduação oferecidas pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). As vagas estão distribuídas em 40 cursos regulares de graduação, oferecido nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Por conta da falta de condições sanitárias para a realização das provas no formato do vestibular tradicional, a ocupação das vagas será através de Processo Seletivo Especial (PSE).

Os futuros alunos da universidade serão selecionados por meio da análise das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou do Ensino Médio. As inscrições para o Processo Seletivo Especial seriam encerradas no dia 30 de setembro, mas a instituição decidiu prorrogar o prazo até o próximo dia 4. As inscrições são feitas no site da seleção.

No ato da inscrição, que será realizada de forma remota, os candidatos deverão preencher o formulário e anexar a documentação exigida. Os documentos solicitados deverão ser digitalizados, em arquivo único, na sua integralidade, sem cortes de margens (incluindo todas as informações de cabeçalhos e notas) e com todas as páginas (frente e verso quando houver informação) em formato PDF de boa qualidade e legível.

Ainda no momento da inscrição, o candidato deverá optar por uma das modalidades de concorrência e um dos critérios de seleção. Após finalizar o processo de inscrição, o candidato deverá emitir e pagar o boleto bancário da taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00. A inscrição somente será confirmada após a compensação do pagamento.

Com a prorrogação, também foi alterada a data limite para pagamento da taxa de inscrição, que deve ser recolhida até o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições: 5 de outubro. Já o restante do cronograma do Processo Seletivo Especial está mantido, de acordo com a Portaria.

Ainda no ato de inscrição, o candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso, é necessário estar enquadrado em uma das situações definidas no item 11 do Edital e anexar, no formulário de inscrição, a documentação exigida. Caso a documentação anexada não seja suficiente para atestar a condição, a inscrição não será deferida, acarretando na exclusão do candidato do processo seletivo.

Critérios de seleção

Duas opções estão disponíveis enquanto critérios para o Processo Seletivo Especial. Ao optar pelo Critério de Seleção 1, o estudante será avaliado pelo desempenho no Enem. O candidato poderá escolher entre as notas dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Também estará disponível a opção pelo Critério de Seleção 2, no qual o candidato concorrerá utilizando a média geral do Ensino Médio. Nesse Critério, também estão incluídas as certificações pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e pela Comissão Permanente de Avaliação da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

Modalidades de concorrência

No PSE, estão disponíveis também três modalidades de concorrência: Ampla Concorrência, Reserva de Vagas e Cotas Adicionais. Metade das vagas são destinadas para Ampla Concorrência e a outra metade destinada para Reserva de Vagas. Nessa última modalidade, concorrem candidatos que tenham cursado os quatro últimos anos do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em estabelecimento de ensino mantido pelo poder público federal, estadual ou municipal.

Já as Cotas Adicionais são voltadas para candidatos que integrem os seguintes segmentos sociais: quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Em cada curso, uma vaga adicional é reservada para cada um dos segmentos, totalizando três vagas por curso. Tanto as Cotas Adicionais como a Reserva de Vagas não permite que candidatos portadores de diploma de graduação concorram nessas modalidades, ainda que atenda aos outros requisitos.

Em ambos os critérios de seleção, os estudantes dos territórios de identidade em que a Uesb está inserida contarão com o Bônus Regional. Isso quer dizer que o Bônus é voltado para os candidatos que comprovarem domicílio eleitoral em uma das 53 cidades que integram o Território Médio Sudoeste, o Território Médio Rio de Contas e o Território Sudoeste Baiano.

Esses estudantes contarão com um bônus de 10% da sua nota, para ser somada à pontuação final. O Bônus Regional será concedido a partir da cópia do título de eleitor do candidato, atestando inscrição em zona eleitoral de município incluído entre os validados. O documento deverá ser anexado à documentação da inscrição. Confira aqui a lista completa das cidades que compõem esses territórios.

Para acompanhar todos os detalhes sobre o Processo Seletivo Especial, acesse o site do PSE. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail exclusivo da seleção: pse@uesb.edu.br, ou pelo WhatsApp disponibilizado para contato com os estudantes: (77) 3424-8607.