Pré-estreia de filme do desfile do Afro Fashion Day 2021 é marcada por emoção e orgulho

Emocionante. Quem teve a oportunidade de estar no UCI Orient do Shopping Barra na manhã desta sexta (19) viu quão lindo está o filme do desfile do Afro Fashion Day 2021: um desfile pela história do Black Power e seus vários desdobramentos, com um tempero de Bahia que a passarela mais preta do Brasil sempre faz questão de trazer.

O evento teve a presença de modelos, estilistas, patrocinadores, gestores do jornal CORREIO e toda a equipe que atuou na construção do Afro Fashion Day neste ano, sua sétima edição. Editora-chefe do veículo, Linda Bezerra classificou o Afro Fashion Day como um movimento transformador de vidas e citou exemplos como o de Allesi Falcão, modelo que desfilou no Afro pela segunda vez e também estava presente na avant-première. Alesi foi descoberto pelo scouter Vivaldo Marques enquanto trabalhava como pescador em Salinas das Margaridas. É um exemplo da quantidade de portas que o AFD abriu e pode abrir.

"É muito bom ver esse trabalho assim, bem feito. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar mais o Afro, no ano passado eu estava mais nervoso por estar começando. Desfilar aqui, agora, é como estar em minha casa. Eu me sinto bem, me sinto acolhido", disse Alesi.

O clima era naquela pegada de quem concluiu um trabalho com êxito: modelos estampando orgulho do trabalho feito, produção e bastidores seguiam pelo mesmo jeito. Quem não trabalhou, mas foi para assistir, ficou impressionado com a potência exibida por meninas e meninos na estação CCR de Metrô Campo da Pólvora, onde o desfile foi gravado.

Coordenadora de comunicação da CCR, Camila afirmou que o Afro Fashion Day faz parte do calendário da Bahia e é um evento que traz muitos valores que fazem parte da rotina da empresa. "É uma grande satisfação fazer parte desse projeto, que valoriza as nossas potências, o povo baiano", afirmou.

Diretora do CORREIO, Renata Correia parabenizou toda a equipe e afirmou que é importante pautar publicamente todos os temas que envolvem o Afro Fashion Day. "Espero que seja inspirador para muitos se enxergarem na moda, seja para ser modelos, estilistas. O Afro é inspirador para nossos jovens e potencializa nossa cultura", afirmou.

O lançamento oficial do Afro Fashion Day acontece no próximo sábado (20), Dia da Consciência Negra, como já é tradição do evento. O filme será lançado às 18h, no YouTube e Instagram do CORREIO (@correio24horas), com apresentação por conta dos jornalistas Midiã Noelle e Jorge Gauthier.

A 7ª edição do Afro Fashion Day é estrelada por 38 marcas baianas de moda, que criaram looks desfilados por 47 modelos negros.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.