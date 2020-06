Precisa de emprego? Veja dicas e modelo de como fazer um currículo perfeito on-line

Nesses tempos de distanciamento social, não tem sido possível deixar currículo nas empresas e participar de seletivas pessoalmente. No entanto, a quarentena não precisa ser justificativa para não apresentar suas habilidades para as organizações interessadas em contratar. Nessas horas, vale investir na construção desse documento, além de lançar mão de algumas estratégias que ajudam a assegurar uma vaga no mercado de trabalho.

Para a sócia-diretora da Véli RH Margot Azevedo, o currículo tem o objetivo de informar e atrair um potencial contratante. Por isso mesmo, ele deve ser objetivo e apresentar informações relevantes e coerentes com o objetivo profissional de quem o prepara. “Hoje em dia, é muito comum fazer uma biografia sobre si mesmo. Um texto objetivo, mas que pode ser mais criativo e mostrar estilo, onde o candidato se apresenta, fala dos seus interesses, valores e competências”, esclarece.

A especialista em recursos humanos Margot Azevedo salienta a importância de uma apresentação objetiva, honesta e clara (Foto: Arquivo pessoal)

A especialista em recursos humanos lembra que se o candidato preferir um estilo mais tradicional, o currículo não pode deixar de mencionar:

• Identificação e Contatos - no cabeçalho, colocar o nome completo e logo em seguida ( abaixo centralizado ou nas laterais) o seu celular, com DDD e e-mail;

• Objetivo - esse campo deve apresentar o objetivo profissional, exemplos: Atuar na área comercial/ vendas ou Gerente Administrativo (é preciso informar o cargo ou área que se deseja trabalhar);

• Formação Acadêmica (para quem tem nível superior) ou a Escolaridade ( para quem não tem) - nesse campo, é preciso mencionar a formação, da mais alta ( recente) para a mais antiga. Se quiser, pode indicar a instituição e o ano;

• Idiomas- esse campo só deve ser incluído se, realmente, existe o conhecimento de outro idioma. Caso não tenha, não inclui;

• Histórico Profissional – espaço para descrever as empresas onde atuou, os cargos que ocupou, as atividades que desempenhou e os resultados alcançados. Comece da mais recente para a mais antiga;

• Outras Informações - caso tenha, se insere informações que julga relevantes, que valorizam o perfil: cursos mais recentes e relacionados à área que deseja atuar, trabalho voluntário, experiência profissional no exterior ( para quem é jovem, pode colocar o intercâmbio) . Esse é um campo bem genérico então, se o candidato tiver muitos cursos e experiências profissionais recentes, pode abrir um campo só para isso.

Menos é mais

Em todos os casos, Margot lembra que a apresentação do currículo precisa ser sintética, com três folhas no máximo, fonte única, limpo e objetivo, sem enfeites e nem fotos (a menos que solicitem). “Se for uma biografia, cabe um design mais criativo mas sem excessos”, destaca.

Se há vontade de fazer um destaque, é importante que eles sejam relacionados à área em que quer atuar. “Tudo que puder valorizar e qualificar o seu perfil para a vaga em questão. Aspectos técnicos, de experiência e também aqueles mais relacionados com seus valores e propósito”, ensina Margot, destacando que o candidato pode fazer um texto apresentando as habilidades e competências, como uma síntese, logo no início do documento.

No entanto, muita atenção: não enfeite demais, não coloque foto ou tente encher o currículo de informação irrelevante só para o documento parecer robusto. “Também não deve mentir nunca!”, orienta.

Depois que o currículo estiver pronto e o resultado estiver satisfatório, a orientação é cadastrá-lo, prioritariamente, na base de dados das empresas onde se deseja trabalhar. “Invista um tempinho cadastrando o seu currículo nas empresas de seu interesse, elas priorizam os candidatos de suas bases, pois demonstra interesse da pessoa em trabalhar no local”, sugere a diretora da Déli, destacando que o currículo pode estar também no Linkedin e em outras redes sociais.

Oportunidades

Se essa é sua primeira tentativa no mercado de trabalho e se houver a possibilidade de investimento, a dica é fazer uma assinatura nos sites especializados. Qualquer que seja o caso, vale deixar o currículo completo e sempre atualizado em mãos e no computador.

Se o desejo for investir em novas áreas, a sugestão de Margot Azevedo é não perder tempo e correr atrás do que se quer. “Calcule o risco e faça uma análise crítica bem cuidadosa sobre os riscos e os ganhos. Vale à pena trabalhar no que se ama!”, garante.

Se há uma facilidade em transitar pelas ferramentas do áudio visual, nenhum problema em usar recursos e um design diferenciado, aproveitando plataformas distintas para divulgar o trabalho realizado e até fazer uma campanha inteligente na web e na rede de contatos.

Veja modelo de currículo perfeito: