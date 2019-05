'Precisamos pontuar nesses jogos', diz Douglas sobre sequência fora

Nos próximos dias o Bahia vai voltar a viver uma situação pela qual já passou este ano. Depois de dois triunfos em casa pelo Brasileirão, sobre Corinthians e Avaí, o tricolor tem agora uma série de três confrontos longe da sua torcida, dois pelo Campeonato Brasileiro (Athletico-PR e São Paulo) e um na Copa do Brasil (São Paulo).

Essa quantidade de jogos é até pequena considerando que em fevereiro o Esquadrão fez sete jogos seguidos fora de casa entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Sul-Americana. Por isso, para o goleiro Douglas, o Bahia está pronto para fazer grandes apresentações como visitante.

O camisa 1, no entanto, prefere não traçar metas de pontuação. "Claro que a gente vai em busca do maior número possível de pontos fora de casa, vamos ter dois duelos grandes. Eu acho que vamos estar mais próximos de uma pontuação satisfatória quando a gente se mostrar competitivo diante desses dois times. O São Paulo é grande clube, está na ponta da tabela, o Athlético-PR está na Libertadores. Não tenho um número ideal para dizer. O ideal é a gente fazer dois jogos muito bons e, dentro do que acontecer na partida, a gente dizer se foi satisfatório ou não. Às vezes você vai jogar fora, faz um grande jogo, mas em algum vacilo acaba perdendo a chance de pontuar. É difícil analisar agora, mas é evidente que precisamos pontuar nessas duas partidas", comentou.

De volta ao gol tricolor contra o Botafogo, Douglas foi o responsável por garantir o triunfo de 1x0 sobre o Avaí após fazer uma defesa no finalzinho da partida. Um dos líderes da equipe, ele elogiou a boa sequência do parceiro Anderson, que foi o titular enquanto ele esteve em tratamento no departamento médico.

"Eu fiquei feliz com o desempenho do Anderson. Ele sempre se mostrou muito leal comigo, muito companheiro, sei que na minha sequência ele ficou muito alegre, e eu também fiquei feliz na sequência dele, nos triunfos e título. Com certeza eu torço pela renovação dele, pelo profissional, a condição dele, nos tornamos amigos, um cara que tem o carinho e o respeito de todos", afirmou.

O contrato de Anderson expira no final deste mês. A tendência é que seja prorrogado até dezembro.