'Precisamos trabalhar para que o jovem vá vacinar', diz Rui

Um dia após a Prefeitura de Salvador informar que 125 mil pessoas ainda não fora tomar a primeira dose e que outras 58 mil não procuraram os postos para receber a segunda dose, o governador Rui Costa (PT) disse que é importante reforçar campanhas e comunicação para que os jovens compareçam aos postos. Em Salvador, 50 mil dos faltosos tem entre 18 e 21 anos.

Nesta terça-feira (24), o governador participou de um evento na Vila Militar, na Cidade Baixa, e comentou sobre a baixa adesão dos mais jovens. Para ele, a demora desse público passa pelo discurso "falacioso" sobre se a pessoa deve ou não se vacinar. "Precisamos trabalhar para que o jovem vá vacinar. Estamos caminhando para 600 mil mortes e ainda tem debate se é para se vacinar ou não, chega a ser inacreditável. O apelo nosso é para que todo mundo vá vacinar", diz.

O governo do estado já anunciou que fará medidas exigindo vacinação de servidores, terceirizados e prestadores de serviço e para concursados. "Vamos editar medidas, estamos detalhando em reta final com a Procuradoria e a Secretaria de Administração, medidas restritivas de acesso a serviços que só possam ser feitos quem esteja vacinado. Vamos exigir que para estar em atividade servidor público do estado, tem que estar vacinado. Senão não poderá exercer sua atividade profissional. Para terceirizados, prestador de serviço. Concurso, vou enviar uma lei para que só possa fazer concurso quem estiver vacinado", reafirmou.

O governador entende que as exigências são legais por se tratar de uma questão de saúde pública. "O direito individual de se vacinar ou não, pertence à pessoa. Nenhum de nós quer que alguém se jogue de um prédio de 20 andares, se puder salvar essa pessoa a gente vai tentar, mas acaba sendo opção dela. Agora, ela não tem direito de empurrar alguém do 20º andar. Um servidor pode ter decisão de não se vacinar, mas não tem direito de ir trabalhar no Roberto Santos, HGE, e contaminar os pacientes, os colegas. É direito do Estado restringir que essa pessoa possa matar, indiretamente, outras pessoas. Estamos esperando só ter o ciclo da segunda dose e vamos restringir", garante.

Sobre a vacinação, Rui diz que agora é o momento de ajustes. Algumas cidades que estão muito defasadas no avanço por idade vão receber mais doses essa semana, afirmou. "Estamos tirando lotes de cidades que já estão em 18 anos e aumentando quantitativo de outras. Tem cidades que estão com 30 anos.... Pra trazer todo mundo para mesma faixa, para que possam rapidamente trazer vacinação para em torno de 20, 18 anos".

Rui pediu que esses municípios que vão receber mais doses façam campanhas de conscientização e vacinem em horários extras, à noite, no final de semana. "Podem tentar outras estratgégias para trair jovens. Colocar arte, música, pintura. Ampliando horários. Faço esse apelo aos municípios para que possam fazer mutirão para que em 15 dias a gente traga os municípios para o mesmo patamar", finalizou.