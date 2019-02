Prédio comercial é evacuado após fogo em vegetação na Tancredo Neves

Um incêndio em uma área de vegetação que fica atrás do Catabas Empresarial, na Avenida Tancredo Neves, levou à evacuação do prédio na tarde desta segunda-feira (18). De acordo com os Bombeiros, as chamas começaram por volta das 12h e já foram controladas.

Segundo uma brigadista que trabalha no prédio, que fica no bairro do Caminho das Árvores, por causa do risco e do forte cheiro de fumaça, cerca de 300 pessoas precisaram deixar o edifício pelas escadas, pegando apenas os pertences. “Agora, os bombeiros vão avaliar se há condições de as pessoas voltarem ao trabalho”, diz ela, que assim como os outros funcionários, prefere não se identificar.

“Eu estava em um chá de fraldas de uma colega e tive que sair às pressas”, conta uma das pessoas que presenciaram o incêndio. Apesar do pânico, ela contou ao CORREIO que os brigadistas do prédio explicaram que o fogo não tinha atingido o estabelecimento e a evacuação acontecia apenas por segurança.

Outro funcionário do Catabas afirmou que foi um susto enorme quando recebeu o aviso de emergência e soube da necessidade de deixar a sala onde trabalha.

“A gente estava sentindo um cheiro muito forte de fumaça. Inclusive, algumas pessoas passaram mal, em razão da dificuldade de respirar”, afirma.

Ainda segundo ele, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou uma hora após o início das chamas. “Se não fossem os funcionários do prédio e a brigada de incêndio, algo pior poderia ter acontecido”.

De acordo com uma funcionária do prédio, eles nunca tiveram exercício de evacuação e ela nem sabia que medidas tomar diante de uma situação de incêndio. “A gente nunca passou por treinamento. E, para piorar, as janelas são parafusadas, ou seja, não podem ser abertas. Isso fez com que muita gente passasse mal por causa da fumaça e está dificultando também a saída do cheiro forte”.

Bombeiros foram acionados (Foto: Yasmin Garrido/CORREIO)

O porteiro do Catabas, que estava na função desde domingo à noite, afirmou que viu muitas pessoas descerem correndo até a entrada do prédio. “Umas estavam mais desesperadas e as outras tentavam acalmar”.

Outra funcionária do Catabas, que está grávida, disse que manteve a calma quando soube que precisaria descer as escadas e sair do prédio. “Não tinha motivos para pânico, porque era uma medida de segurança”, diz.

Mesmo com o susto, a brigada de incêndio do prédio afirmou que não houve feridos e que os funcionários vão retornar aos postos após liberação do Corpo de Bombeiros.

