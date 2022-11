Prédio do antigo Hospital Salvador sofre novo incêndio na madrugada deste sábado (5)

Um incêndio atingiu o imóvel onde funcionava o Hospital Salvador, no bairro da Federação, na madrugada deste sábado (5). Esse é o segundo caso de chamas no espaço em menos de um mês.



Segundo relatos de pessoas que moram perto da antiga unidade hospitalar, as chamas começaram por volta de 1h30. Não há informação sobre feridos, nem quando as chamas foram debeladas.





O prédio sofreu um outro incêndio no último dia 9 de outubro. Atualmente, o espaço, que funcionou no ano passado como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19, está em total estado de abandono e é utilizado por usuários de drogas. O cenário é de teto desabado, lixo, resto de material hospitalar e janelas vandalizadas. Roubos constantes também são relatados no local.

O CORREIO procurou o Corpo de Bombeiros e ainda não obteve retorno.

Prédio abandonado

Moradores da região afirmaram que o Hospital Salvador foi desativado em 2018. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) apontou que o espaço estava sem uso em 2020, quando o requereu para somar como mais um hospital no combate à pandemia de covid-19. Segundo a assessoria do Hospital Salvador, os representantes legais do local teriam sido desapossados da empresa desde essa requisição administrativa decretada pela prefeitura, a qual teria transferido a gestão do Hospital Salvador para a Santa Casa de Misericórdia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, em resposta, esclareceu que, em 2020, o espaço: "Era uma unidade privada que já estava sem funcionar. No período da covid-19, foi requisitada administrativamente pela prefeitura, mas a requisição já foi encerrada há um ano", informa por meio de assessoria.

Os representantes legais do Hospital Salvador afirmam que a guarda do hospital ainda está com a Prefeitura Municipal, que, segundo eles, deveria zelar pela integridade física do bem. Embora os proprietários do hospital atribuam a responsabilidade pela segurança da unidade à prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) encaminhou um documento à reportagem que indica o encerramento do contrato da pasta com o Hospital Salvador. Este registro de revogação foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 9 de novembro de 2021.

A SMS informou que fez diversas tentativas para vistoria e devolução definitiva da unidade, sem sucesso. "A responsabilidade pela manutenção e segurança do imóvel é de inteira responsabilidade de seus proprietários", finaliza a pasta por meio de nota.