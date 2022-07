Prédio é atingido por incêndio na Ladeira do Taboão, em Salvador

Moradores e vizinhos que residem na Ladeira do Taboão, no Centro Histórico de Salvador, tomaram um susto ao perceberem que a cobertura de um prédio de três andares estava pegando fogo. A situação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (15).

Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para cessar o fogo, que já foi controlado. De acordo com Paulo Passos, da Defesa Civil, apenas a parte da cobertura será demolida.

A região do Taboão é conhecida pelas lojas de estofaria, por isso, não há detalhes se o prédio fazia parte de algum estabelecimento comercial ou era residencial. A rua precisou ser isolada para evitar possíveis acidentes com a estrutura do imóvel.

Incêndio no Taboão, Centro Histórico de Salvador (Foto: Marina Silva / CORREIO) Incêndio no Taboão, Centro Histórico de Salvador (Foto: Marina Silva / CORREIO)