Prefeita fica em estado grave após cair de uma mula em cavalgada

A prefeita do município de Doverlândia (GO), Zilda Rezende Araújo Machado (MDB), ficou estado grave após cair de uma mula na manhã de sábado. Conhecida como Zildinha, a prefeita de 49 anos participava de uma cavalgada de abertura da Festa da Queima do Alho da cidade no momento do acidente

Segundo a polícia, a prefeita bateu com a cabeça no asfalto e perdeu muito sangue. Ela foi socorrida desacordada.

Em uma nota divulgada em sua página oficial no Facebook, a prefeitura de Doverlândia informou que a mula em que Zilda estava se assustou com os fogos de artifício, o que provocou o acidente.

Ainda segundo a assessoria de comunicação da prefetura, logo após a queda, a prefeita recebeu os primeiros atendimentos no hospital municipal da cidade, já inconsciente.

Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira. Lá, foi diagnosticada com dois coágulos intracranianos.

Ela passou por uma cirurgia e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para se recuperar das lesões causadas pela queda. "A família e amigos agradecem a todos pela comoção e solidarização, e pedem à população que continuem em oração e clamor por sua saúde", informou a prefeitura, em nota.