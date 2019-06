Prefeito ACM Neto é condecorado em Brasília       

Prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto foi condecorado nesta quarta-feira (26) com a Medalha Ordem do Mérito da Defesa, em Brasília. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi quem entregou a homenagem ao baiano.

Neto recebeu a insígnia do grau Comendador, conderação que é dada para quem tem serviços relevantes prestados ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas.

"Temos seis anos e meio de gestão em Salvador e, nesse período, as relações com as Forças Armadas foram as melhores possíveis. Realizamos muitas ações que não faziam parte da tradição da nossa cidade. Nós pensamos, refletimos e desenvolvemos em conjunto. Tenho a certeza de que, onde quer que eu esteja, terei esse compromisso absoluto de compreender e valorizar o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica em nosso país", afirmou o prefeito.

Neto afirmou também a postura das Forças Armadas diante das crises vividas pelo país é fundamental para a democracia brasileira. "A nossa democracia foi testada ao seu limite nos últimos anos, e passou com louvor. Um dos motivos fundamentais para nós termos superado tantas crises e tantos problemas foi a postura de absoluto equilíbrio, maturidade, responsabilidade e compromisso público das Forças Armadas", destacou.

Medalha

Composta por cinco graus - Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro - a Ordem do Mérito da Defesa, criada pelo Decreto nº 4.263, de 2002, tem por finalidade premiar as personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestem relevantes serviços às Forças Armadas; os militares que se houverem distinguido no exercício da profissão; e, excepcionalmente, organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras e estandartes.