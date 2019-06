Prefeito ACM Neto inaugura praça Nova República, na Santa Cruz

Os moradores do bairro da Santa Cruz, em Salvador, terão um novo espaço de lazer a partir deste sábado (15). A Prefeitura entregou uma praça requalificada na Rua Nova República (atrás do Parque da Cidade), que foi batizada com o mesmo nome da rua.

O espaço passa a ser uma opção para realização de encontros, atividades físicas, lazer e recreação para crianças. Morador do bairro, Antônio Santos, 47 anos, acredita que a nova praça vai valorizar a área: “Sou nascido e criado em Santa Cruz, e antigamente nem imaginávamos algo assim. Tinha esgoto passando, chão de terra. Agora o lazer chegou na Nova República.” Dono de um bar na esquina da praça, as expectativas são ainda maiores: “A melhor parte é que vai valorizar meu ponto.”

O prefeito ACM Neto, que fez a inauguração junto com a população, comentou que a reforma atende a uma demanda de muito tempo da comunidade . “Havia uma expectativa de muitos anos da comunidade para a entrega deste equipamento. Muitos representantes do poder público prometeram, ao longo do tempo, um espaço como esse, o que gerou expectativas e desesperança. Mas nós assumimos o compromisso e realizamos”, disse.

O prefeito ACM Neto inaugurou a Praça Nova República, na Santa Cruz (fotos de Beto Abreu)

Com 1.304 m² de área construída, a praça tem espaço infantil com vários brinquedos, academias de saúde e musculação, bancos modulares com tecnologia antivandalismo, espaço de jogos, pergolado e rampa de acessibilidade. A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) informou que o local recebeu nova pavimentação, com piso intertravado, e teve a quadra poliesportiva totalmente recuperada, além de contar com 60% da área com grama, permeável, em prol da ecologia. Para maior conforto e segurança dos moradores, também foi projetado para o local aspectos relacionados ao paisagismo, comunicação visual e implantou iluminação em LED.

A moradora Sheila de Almeida, 41, curtiu a inauguração: “Aprovadíssima. As crianças, agora, não precisam ir muito longe para brincar. Perto de casa é mais seguro”. Desempregada, Sheila encontrou uma brecha entre as entregas de currículo para prestigiar a inauguração. “Sou moradora de Santa Cruz e ver essa praça acontecer é muito bom.” Já Vera Teixeira, membro da Associação de Moradores, ressaltou a importância do equipamento para o bairro: “Essa inauguração é muito importante para desassociar Santa Cruz da imagem de marginalidade.” Além disso, Vera frisou a abrangência do local: “Não é só para Santa Cruz. Nordeste de Amaralina, Chapada, Vale dos Rios; estão todos convidados.”

Segundo a Desal, a obra custou R$: 244.020,00 e teve participação ativa da comunidade, durante a construção. Com a entrega da praça e quadra da Nova República, a prefeitura chegou a R$ 8,69 milhões de investimento na reforma ou construção de praças, em Salvador. Desde 2013, o valor total de investimentos em praças é de R$ 41.995.623.





* Com a supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier