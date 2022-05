Prefeito cancela São João de Recife e destina R$ 15 milhões para vítimas da chuva

O prefeito do Recife, João Campos, decidiu suspender o São João e o São Pedro do município, após as fortes chuvas que caíram na região metropolitana deixarem um rastro de destruição e mortes.

Em um vídeo gravado na creche Miguel Arraes, espaço que recebe donativos para os atingidos pelas chuvas, João Campos, o gestor comunicou que os recursos serão destinados às vítimas da tragédia.

"A Prefeitura do Recife está suspendendo o São João, o São Pedro e os festejos juninos. Com isso, nós vamos incrementar em R$ 15 milhões as ações direcionadas para as famílias atingidas", declarou.

O vídeo foi publicado no Twitter na manhã desta segunda-feira (30). João Campos disse ainda que há mais de 3.500 recifenses em abrigos disponibilizados pela prefeitura. "O nosso foco é salvar vidas", disse.

São João do Recife

O São João do Recife não é realizado há dois anos devido à pandemia da covid-19. Para este ano, a programação ainda não tinha sido divulgada. A festa estava marcada para começar no dia 10 de junho e seguiria até o dia 30.

Este ano, estava prevista a inauguração de um novo polo, no Recife Antigo, com decoração, palco, atrações, apresentações de quadrilhas, entre outros.

O tradicional polo do Sítio da Trindade, em Casa Amarela, também estava confirmado, além de outros polos descentralizados. A prefeitura tinha lançado dois editais de subvenção junina e de atrações artísticas para o São João de 2022.