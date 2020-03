O prefeito de São José do Divino, no Piauí, Antônio Nonato Lima Gomes, morreu por causa do coronavírus. Ele é a primeira vítima da covid-19 no estado.

Antônio Felícia, como era conhecido, tinha 57 anos e chegou a ser atendido no hospital, mas não resistiu. Ele tinha diabetes e teve uma evolução rápida da doença.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), lamentou a morte e disse que o prefeito, que também integra do Partido dos Trabalhadores, era seu amigo pessoa.