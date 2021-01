Prefeito de Itabuna prioriza saúde em discurso de posse

A saúde é o que mais preocupa o prefeito Augusto Castro (PSD), de Itabuna. Ele foi empossado nesta sexta (1) em cerimônia que aconteceu na Câmara Municipal da cidade. A preocupação com a saúde é justificada: o município é o terceiro com mais casos de coronavírus em toda a Bahia.

"Nossa maior preocupação é a Saúde. Vamos fortalecer a Atenção Básica porta de entrada do SUS. A rede de UBS e USF será recuperada. É preciso cuidar da Saúde do nosso povo", declarou.

Para alcançar esse objetivo, o prefeito promete que ampliar leitos clínicos e de UTI exclusivos para Covid-19 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. Hoje, a unidade de saúde, que é municipal, tem 160 leitos, sendo que 20 são de UTI-covid. Além disso, o prefeito prevê a criação de um espaço gripário para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Um outro objetivo é o de retomar o protagonismo e tornar Itabuna uma liderança entre as cidades do sul do estado da Bahia. Para alcançar esse objetivo, Castro pediu colaboração geral: "Vamos precisar do apoio do Legislativo, da classe empresarial e de tods a sociedade. Itabuna requer esforço conjunto de todos nós", disse o prefeito empossado.