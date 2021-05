Prefeito de São Paulo, Bruno Covas morre de câncer

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu às 8h20 deste domingo (16) aos 41 anos, na capital paulista. Bruno Covas lutava desde 2019 contra um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

O estado de saúde do político apresentou piora na sexta-feira (14) e o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês afirmou que o quadro era irreversível. Bruno estava internado no hospital desde o dia 2 de maio, para tratamento do câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.



"O Prefeito Bruno Covas segue internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo medicamentos analgésicos e sedativos. O quadro clínico é considerado irreversível pela equipe médica. Neste momento, encontra-se no quarto acompanhado de seus familiares", disse o boletim.



Na última segunda-feira (10), Covas havia iniciado uma nova etapa de tratamento, com a combinação de imunoterapia e terapia-alvo. Na imunoterapia, o tratamento consiste no uso de um medicamento que reforça o sistema imunológico do paciente, para que ele próprio combata o câncer. Já a terapia-alvo é feita com um medicamento que identifica uma proteína que existe em células cancerígenas e ataca essas células.

Na semana passada, o prefeito licenciado já havia passado por um procedimento contra um sangramento na cárdia, localizada na transição entre o estômago e o esôfago, detectado em um exame. Para esse procedimento, Covas chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ele chegou a ser intubado para o procedimento, mas foi extubado no mesmo dia, após o sangramento ter sido contido. No dia 4 de maio, ele deixou a UTI e foi para leito semi-intensivo. Depois disso, ele chegou a postar uma foto nas redes sociais, onde aparece ao lado do filho.



Com o afastamento de Covas do cargo, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assumiu a Prefeitura de São Paulo no último dia 4, por 30 dias.