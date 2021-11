Prefeito diz que entende decisão do Comcar, mas não confirma Carnaval

A deliberação do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) a favor da realização da festa em 2022 foi vista como uma decisão natural pelo prefeito Bruno Reis. Segundo ele, a decisão era esperada.

O conselho se reuniu na tarde dessa quinta-feira (11) e a maioria votou a favor do Carnaval. O Comcar é um órgão colegiado do qual fazem parte entidades representativas do Carnaval e órgãos públicos para deliberar e fiscalizar as ações relacionadas à festa.

"É natural que esse segmento tenha o desejo que ele [o Carnaval] possa acontecer. Era algo que estava dentro do previsto, mas como o momento exige toda cautela e precaução, estamos deixando, tanto eu, como o govenador, para se reunir e tomar a decisão sobre o carnavla de 2022 mais pra frente", disse o prefeito, nesta sexta-feira (12).

Bruno ressaltou mais uma vez que defende uma decisão que esteja condicionada aos índices da pandemia, para que seja possível um planejamento antecipado, mas que seja flexível caso os casos voltem a aumentar. Ele disse também que não é hora de pensar em formatos. "Qualquer discussão sobre esse assunto agora só vai trazer mais instabilidade", afirmou.