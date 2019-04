Prefeito do Paraná recebe sexo oral em elevador de hotel no DF

Na capital federal para participar da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o prefeito da cidade de Tibagi, no Paraná, foi flagrado em um momento íntimo no elevador de um hotel na cidade. As imagens foram obtidas pelo site Metrópoles, do DF. Segundo a publicação, as participações foram financiadas pelo poder público.

As câmeras de segurança de um dos hotéis do Setor Hoteleiro Sul flagraram o momento em que Rildo Emanoel Leonardi (MDB), prefeito da cidade de 20,5 mil habitantes, recebe sexo oral de uma mulher. As imagens foram registradas na madrugada do dia 4 de abril, segundo a publicação.

No vídeo, o prefeito aparece abrindo os botões da calça, e sorri para uma garota de cabelos negros, que segura uma bolsa e um telefone celular.

A mulher se agacha enquanto acaricia o órgão genital do político. Os dois são interrompidos quando as portas do elevador se abrem. Eles, então, deixam o elevador em direção aos quartos.

Ele viajou até o Distrito Federal para participar do evento com outros cinco mil participantes entre os dias 8 e 11 de abril. Ao Metrópoles, o prefeito admitiu que participou de “noitadas” em boates de Brasília durante o período em que esteve na cidade por ocasião da marcha.

Rildo, porém, disse não se lembrar de ter recebido sexo oral dentro do elevador. “Me lembro de ter ido a algumas boates e ter bebido, mas não me recordo de sexo oral com nenhuma mulher dentro de qualquer elevador”, disse à publicação.

Imagens de #PrimeiroImpacto: Prefeito de Tibagi é flagrado em cenas explícitas dentro de elevador em um hotel, que estava hospedado para evento nacional, em Brasília. pic.twitter.com/kb8V6qC0Q9 — SBT Jornalismo (@sbtjornalismo) 30 de abril de 2019

O assunto virou um dos mais comentados nas redes sociais na manhã desta terça-feira (30).

Em 2017, Rildo foi esfaqueado pela então primeira-dama de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Andreia Barreto Lima Leonardi foi presa depois de esfaquear o prefeito no braço direito. Segundo o portal, ela foi presa por tentativa de homicídio ao querer se vingar de uma suposta traição.