Prefeito do Rio é atingido por lama após culpar população por enchentes

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella foi hostilizado por moradores do Realengo durante uma ida ao bairro nesta segunda-feira (2) para acompanhar os estragos provocados pela chuva. Crivella foi atingido com lama no ombro e na cabeça arremessada por um morador do bairro.

"A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente", disse. As chuvas no Rio já provocaram a morte de três pessoas na capital.

Morador joga lama em Crivella ao vivo! pic.twitter.com/tWW2Dezyo6 — CH ???? (@CarlosMarins11) March 2, 2020

Na manhã desta segunda, Crivella afirmou que as pessoas escolhem morar em áreas de risco para "gastar menos com cocô e xixi". A declaração ocorreu durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ele disse que o poder público poderia fazer muitas ações para combater os estragos causados pelas chuvas, mas que os cidadãos também precisam fazer a parte deles.

"Todas as nossas encostas são perigosas, mas aonde descem as águas, predominantemente chamadas de talvegues, e as pessoas gostam de morar ali perto porque gastam menos tubos para colocar cocô e xixi e ficar livre daquilo, essas áreas são muito perigosas", declarou.