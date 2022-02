Prefeito em Goiás viraliza ao presentear 15 netos com carros de luxo; vídeo

Nas redes sociais, um prefeito do estado de Goiás viralizou entre os seguidores da neta. Isso porque Adair Henriques da Silva (DEM), prefeito do município de Bom Jesus de Goiás, resolveu presentear os 15 netos com carros de luxo. O valor gasto pelo mandatário pode ultrapassar R$ 2 milhões, uma vez que o modelo dos carros custa, em média, R$ 150 mil cada.

As imagens foram registradas durante a entrega dos veículos, no último domingo (6), em um almoço especial para a ocasião. Ao g1, engenheira agrônoma Adriana Desidério Maggioni, de 30 anos, contou que dar presentes aos familiares sempre foi costume do avô, que além de prefeito, é produtor rural. “Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa”, contou.

Para o avô, foi a realização de um sonho dar veículos aos netos, principalmente, “da marca do carro que ele sempre admirou”. Para os netos, foi uma surpresa. E eles só desconfiaram quando Adair pediu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de cada um deles.

“Dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos. Meu avô também comprou o dele igual ao dos netos. Os carros foram comprados em julho, e em novembro eles começaram a chegar na concessionária em Goiânia prontos para chegarem até Bom Jesus”, completou Adriana.