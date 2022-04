Prefeitos de dez cidades da Região Metropolitana de Salvador já declararam apoio à pré-candidatura de ACM Neto

Levantamento realizado pelo Correio identificou que 10 dos 13 prefeitos (76,9%) responsáveis pelas gestões das cidades que formam a Região Metropolitana de Salvador já declararam apoio à pré-candidatura de ACM Neto (União Brasil) para o Governo da Bahia.

Na última semana, os gestores de Candeias, Dr. Pitágoras, e de São Francisco do Conde, Antônio Calmon, consolidaram o apoio à base de Neto.

Dentro do grupo aliado ao candidato do União Brasil, também estão os prefeitos de Camaçari, Dias D'Ávila, Itaparica, Mata de São João, Salvador, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.

Do outro lado, estão as prefeituras de Lauro de Freitas e Madre de Deus, que seguem acompanhando o projeto eleitoral do atual governo do estado, com o pré-candidato Jerônimo Rodrigues (PT). Enquanto o prefeito Duda Leite (PSDB), de Pojuca, segue indefinido.

Cenário Eleitoral

Em pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Paraná na última segunda-feira (25) sobre o cenário baiano, ACM Neto lidera com mais que o dobro dos votos dos adversários: são 55,4% para o ex-prefeito de Salvador, 16,1% para Jerônimo Rodrigues (PT), e 10,1% para João Roma (PL).

Com esses números, se as eleições acontecessem hoje, o candidato do União Brasil ganharia o pleito no primeiro turno.

A RMS é a terceira maior aglomeração urbana de toda a região Nordeste, e abriga cerca de 3,98 milhões de pessoas - número que representa 26,5% da população de toda a Bahia.