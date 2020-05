Prefeitura amplia horário para vacinação contra influenza em Salvador

Gestantes e puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portuários, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, idosos, trabalhadores da saúde contam com cinco drives thru e mais 85 postos de referência disponíveis para se vacinarem nesta segunda-feira (4).

Os drives thru estão instalados na Arena Fonte Nova (Dique do Tororó), no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga (Barris), nos dois campi da Faculdade Bahiana de Madicina (Cabula e Brotas) e também no subúrbio no Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos). Esta semana, todos os postos de vacinação irão funcionar com horários ampliados de 8h às 17 horas.

É importante ainda que as puérperas apresentem a documentação que comprove a que realização do parto nos últimos 45 dias. Os portadores de doenças crônicas também deverão apresentar a prescrição médica com o motivo da indicação, ou seja, a patologia que o paciente apresenta.

Campanha

Até o momento, 433 mil pessoas foram vacinadas contra influenza em Salvador. Segundo a subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, apesar da vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, a imunização é uma maneira de proteger os mais vulneráveis contra doenças respiratórias, reduzindo o impacto no sistema de saúde nesse período de pandemia.

“A vacina contra a gripe é muito importante nesse momento de pandemia do Covid-19 para diminuir a incidência de infectados por influenza. Além de evitar uma sobrecarga maior dos serviços de saúde com pacientes agravados por gripe, a vacina evita também que uma pessoa pegue gripe e precise ir receber atendimento em uma emergência, local onde estará mais exposto ao risco de contrair o novo coronavírus”, diz. Confira abaixo a lista completa com todos os postos de imunização destinados para a vacinação contra a gripe.