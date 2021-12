Prefeitura amplia número de postos com vacina da gripe em Salvador 

Mais oito postos de saúde em Salvador vão reforçar a oferta da vacinação contra a gripe a partir desta quarta-feira (15). Sendo assim, a população pode acessar 24 postos distribuídos nos 12 distritos sanitários da cidade. Podem buscar o imunizante, exclusivamente, o público elegível da estratégia, composto por trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com mais de 60 anos; povos indígenas e quilombolas e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Os postos também estão aplicando a 2ª naquelas crianças vacinadas pela primeira vez em 2021.

Esse ano, pouco mais de 416 mil pessoas receberam a vacina contra gripe em Salvador, número considerado abaixo do esperado, já que corresponde a apenas 58% de cobertura do público-alvo. A meta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é imunizar pelo menos 90% do público elegível que reside na cidade.

De acordo com a Diretoria de Vigilância e Saúde da pasta, até o momento, 77 casos de influenza foram contabilizados esse ano na cidade. Desse total, 74 foram notificados entre o final do mês de novembro e início de dezembro.

“São casos predominantemente do vírus da influenza H3N2 que estão circulando de maneira mais intensa desde o final de novembro. Por esse motivo ligamos o sinal de alerta e estamos convocando a população prioritária para realizar a vacinação e ampliar o percentual de cobertura vacinal. Com isso, esperamos conter o avanço dos casos e quebrar a cadeia de transmissão na capital”, afirmou a diretora de Vigilância e Saúde, Andréa Salvador.

Confira a lista atualizada de postos:

DS Barra/Rio Vermelho

Multicentro Adriano Pondé

DS Boca do Rio

USF Parque de Pituaçu

DS Cabula/ Beiru

USF Fernando Filgueiras (Cabula VI)

DS Cajazeiras

USF Yolanda Pires

USF Cajazeiras IV

DS Centro Histórico

Multicentro Carlos Gomes

DS Liberdade

Multicentro Professor Bezerra Lopes

DS Brotas

UBS Manoel Vitorino

DS Itapagipe

USF Joanes Leste

USF Joanes Centro Oeste

DS Itapuã

USF Mussurunga 1

DS São Caetano Valéria

USF Antonio Lazzarotto

DS Subúrbio

USF Tubarão

USF Teotônio Vilela 2

USF Congo

USF São João do Cabrito

USF Alto da Terezinha

USF Fazenda Coutos 1

USF Alto do Cruzeiro

DS Pau da Lima

USF Vila Canária

USF Dom Avelar

USF Nova Brasília

UBS Pires da Veiga