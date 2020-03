Prefeitura amplia pontos de drive-thru para vacinação de idosos contra a gripe

Em campanha de vacinação contra gripe desde a última segunda-feira (23), a prefeitura decidiu, a partir desta quarta-feira (25), ampliar os pontos de vacinação contra Influenza no esquema drive-thru, que é exclusivo para os idosos.



Além dos serviços que já estão em funcionamento no Complexo Clementino Fraga, nos Barris; Arena Fonte Nova, em Nazaré; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e na Escola Bahiana de Medicina, em Brotas, as pessoas com 60 anos ou mais também poderão buscar atendimento no campus do Cabula da Escola Bahiana de Medicina, localizado na Silveira Martins. A imunização acontece das 8h às 17h, com exceção dos pontos da Arena Fonte Nova e Centro de Convenções, que passam a funcionar, em definitivo, até as 22h.



Durante os dois primeiros dias oficiais da estratégia em Salvador, mais de 60 mil pessoas procuram as unidades para buscar a dose. Nessa primeira etapa da campanha, serão contemplados idosos (acima de 60 anos) e trabalhadores de saúde como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor - estes devem buscar os postos de saúde.



“Estamos ampliando gradativamente os pontos de vacinação no esquema drive-thru para garantir que a campanha contra a Influenza aconteça de forma segura e sem aglomerações. Vale salientar que, além dos pontos da imunização dentro dos veículos e dos mais de 140 postos de saúde onde as doses estão sendo dispensadas, também manteremos a vacinação domiciliar dos indivíduos acamados e a estratégia extramuros com envio de equipes de saúde aos abrigos de idosos”, explicou Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis da SMS.



Para os trabalhadores de saúde, a vacinação ocorre nas unidades básicas do município, das 8h às 16h30. Esse público deverá apresentar, além do documento de identificação e cartão do SUS, a carteira profissional.



Locais e horários de funcionamento da modalidade drive thru

Datas

O calendário para vacinação dos idosos (a patir de 60 anos) leva em conta o mês de nascimento de quem vacinar. Confira:



23 a 27 de março: idosos nascidos em janeiro, fevereiro e março

30 de março a 3 de abril: idosos nascidos em abril, maio e junho

6 a 10 de abril: idosos nascidos em julho, agosto e setembro

13 a 18 de abril: idosos nascidos em outubro, novembro e dezembro



A campanha seguirá até dia 22 de maio, sendo 9 de maio o dia “D” de mobilização nacional. A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários. Depois dos idosos e trabalhadores de saúde, serão imunizadas as puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.