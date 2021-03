Prefeitura amplia vacinação para idosos de 72 e 73 anos neste final de semana 

A prefeitura de Salvador vai continuar o processo de vacinação dos idosos contra o novo coronavírus neste final de semana. No sábado pela manhã (20), entre 8h e 12h, poderão tomar a vacina os idosos nascidos de outubro de 1947 a 20 de março de 1948. Já no período da tarde, das 13h às 16h, estão convocados os idosos de 72 anos, nascidos de 20 de março de 1948 a setembro de 1948.

No domingo (21), entre 8h e 13h, os idosos de 72 anos continuam a ser vacinados – aqueles que nasceram entre outubro de 1948 e 21 de março de 1949. A primeira dose dos trabalhadores de saúde está suspensa neste final de semana. Somente os da segunda dose podem se imunizar. Já na segunda-feira (22), é a vez dos enfermeiros autônomos receberem a vacina. Isso abrange aqueles que têm nível superior enfermagem e estão atuando na profissão.

“Nossa ideia é chegar ao final de domingo com todos os idosos de 72 anos vacinados. Vamos suspender a vacinação dos trabalhadores na saúde no sábado e domingo, só para as novas doses, a segunda dose permanece para todos os idosos e trabalhadores da saúde conforme o cartão de vacinação”, afirma o prefeito Bruno Reis, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19).

Amanhã (20/3), das 13h às 16h, vamos iniciar a vacinação dos idosos de 72 anos nascidos de 20/3/1948 a setembro de 1948. Pela manhã, das 8h às 12h, serão os idosos de 73 anos nascidos de outubro de 1947 a 20/3/1948. Não haverá 1ª dose para trabalhadores da saúde, apenas 2ª dose. — Bruno Reis (@brunoreisba) March 19, 2021

Novas doses

O prefeito também anunciou que novas doses chegarão para Salvador neste final de semana, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). Com isso, a vacinação contra a covid-19 avançará mais facilmente na cidade. “São boas notícias que chegam. Hoje, a CIB [Comissão Intergestores Bipartite] se reúne à tarde para decidir novos critérios de vacinação porque há a chegada de mais dois nesse final de semana. A gente já começa a ver uma regularidade maior e uma celeridade na chegada das doses e, à medida que as doses forem chegando, vamos vacinando os públicos e vamos ampliando nossa estrutura para dar vazão às doses nessa semana”, comemora Reis.

Ao todo, são 12.128 idosos na faixa etária de 73 anos e 13.194 com 72 anos em Salvador. Ou seja, a prefeitura pretende vacinar mais de 25 mil idosos entre o sábado e domingo. Assim que for concluída essa etapa, serão vacinados aqueles de 60 a 71 anos, por ordem decrescente de idade. Ainda faltam, pelo menos, 210.267 idosos a serem vacinados, para que se possa avançar para a terceira etapa, que inclui aqueles com comorbidades (hipertensos, obesos e diabéticos).

Até então, 93.873 idosos foram vacinados na capital baiana e 114.366. Ao todo, mais de 203 mil pessoas desses grupos foram vacinadas. “É um grande avanço. Comisso, praticamente vamos tirar dessa zona de risco esse público, que é mais vulnerável”, conclui Bruno Reis.

Calendário de vacinação em Salvador:

Sábado (20/03/2021)

8h às 12h - idosos nascidos de outubro de 1947 a 20/03/1948 (73 anos ou mais)

13h às 16h – idosos nascidos de 20 de março de 1948 a setembro de 1948 (72 anos ou mais)

Domingo (21/03/2021)

8h às 13h - idosos nascidos de outubro 1948 e 21 de março de 1949 (72 anos ou mais)

