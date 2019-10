Prefeitura anuncia conjunto de intervenções em 80 km de vias na capital

As Ruas Carlos Gomes e Direta de São Marcos, além das avenidas Princesa Leopoldina, na Graça, e Barros Reis, estão entre as 52 vias da cidade que receberão pavimentação e recapeamento. Além disso, haverá abertura de novas vias. A prefeitura anunciou um investimento de cerca de R$ 45 milhões no conjunto de obras, previstas para início imediato.

Quarenta e três vias receberão o recapeamento asfáltico, que consiste na retirada do asfalto antigo e instalação de novo. Em outras nove vias, será implantada pavimentação nos trechos que não possuem asfalto. Além disso, novas vias serão abertas e ligarão as principais ruas e avenidas dos bairros mais periféricos aos principais trechos de trafego da cidade.

Do orçamento também será destinado o investimento de cerca de R$ 5 milhões para obras de correção de esbojamento do asfalto, ou seja, ondulações no asfalto que são causadas principalmente em alças de viadutos e locais próximos a sinaleiras e pontos de ônibus, que receberão piso intertravado.

A ordem de serviço foi assinada na manhã desta terça-feira (22) pelo prefeito ACM Neto ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, durante coletiva no Palácio Thomé de Souza.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

De acordo com o prefeito, a escolha das vias foi feita por nível de prioridade na intervenção, através de levantamento realizado pelas dez prefeituras-bairro da cidade, que tiveram o acompanhamento da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) e Seinfra.

“São mais de 50 diferentes localidades, dos mais diferentes bairros e regiões, que vão receber investimentos da prefeitura. Foi feito um processo prévio de levantamento de prioridade, que teve como ponto de partida relatórios das prefeituras-bairro. São importantes bases de tráfego que serão requalificadas. Esse investimento é com o objetivo de melhorar a condição de mobilidade, dar mais segurança no tráfego e garantir essa base e infraestrutura da cidade permanentemente cuidada”, afirmou ACM Neto.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

As novas vias que serão abertas e pavimentadas serão nos trechos que ligam a Avenida Barradão e Jardim Nova Esperança, Nova Brasília à Avenida 29 de Março, São Gonçalo à Rua Direta do Arraial do Retiro, Jaguaripe I à Avenida 29 de Março e Coração de Maria à Ceasa I, II e III.

“São 80 km de intervenções com investimentos próprios da prefeitura. Com a abertura das novas vias, vamos fazer a ligação por exemplo, dos bairros próximos com as vias 29 de março e Barradão. Com esse investimento, chegamos a casa de R$ 625 km de vias recuperados em Salvador. Nunca se investiu tanto na malha viária da cidade como essa gestão vem fazendo desde 2013. Nossa meta é chegar a 655km recuperados”, destacou o vice-prefeito Bruno Reis.

Além da recuperação de mais 80 km de vias, a Prefeitura também vem investindo em outras obras em importantes vias de tráfego e de mobilidade na capital. Três delas são a Avenida São Cristóvão, a Via Regional e a Rua do Curuzu, com intervenções em andamento.

Recentemente, foi entregue a Avenida Miguel Calmon, que recebeu conceito de Rua Completa, e continuam as obras de implantação do BRT, que envolve a recuperação asfáltica e construção de novos viadutos. Dentre as vias novas e recuperadas, já foram entregues as avenidas Dois de Julho, Mãe Stella de Oxóssi, ACM e Afrânio Peixoto (Suburbana), dentre outras.

Confira a lista completa de localidades que receberão as intervenções:

Recapeamento asfáltico

RUA BAIRRO 1 Rua Santa Filomena São Tomé de Paripe 2 Avenida Luis Viana Filho - marginal (acesso Parque de Exposições até saída à Paralela) Itapuã 3 Avenida Luis Viana Filho – marginal entre o Estádio de Pituaçu à saída de Alphaville I Pituaçu 4 Rua Direta de São Marcos São Marcos 5 Avenida Princesa Leopoldina Graça 6 Estrada das Barreiras - Conjunto ACM Cabula 7 Rua Bem-te-vi Canabrava 8 Rua Ferreira Santos Federação 9 Rua Almirante Barroso/Travessa Almirante Barroso (praça) Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro 10 Travessa Mascarenhas de Moraes Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro 11 Rua Mascarenhas de Moraes Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro 12 Rua Almirante Barroso/Rua Anísio Gonçalves Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro 13 Rua Carlos Gomes Centro 14 Av Barros Reis Pau Miúdo 15 Rua Engenheiro Austriciliano São Caetano 16 Rua da Indonésia Granjas Rurais Presidente Vargas 17 Boa Vista do Lobato - Rua Ana Piedade, Rua Marciano Porcino, Largo da Boa Vista Lobato 18 Avenida Edgar Santos Cabula 19 Rua da Descida (Comunidade Creche) Castelo Branco 20 Rua Silveira Martins Cabula 21 Estrada de Campinas São Caetano 22 Avenida Centenário Barra 23 Avenida Manoel Dias da Silva (Posto Shell até CEF - 1 faixa) Pituba 24 Avenida Juracy Magalhães (lado direito até o Vale) Chapada do Rio Vermelho 25 Rua Direita da Palestina e Rua da Palestina Palestina 26 Avenida Luis Eduardo Magalhães Saboeiro 27 Rua Sérgio de Carvalho Engenho Velho da Federação 28 Alameda dos Umbuzeiros Caminho das Árvores 29 Alameda dos Sombreiros Caminho das Árvores 30 Rua Artesão João da Prata – Rua Rubens Gueli, Praça Coronel Waldir Aguiar, Rua R Macedo Costa, Rua Doutor Antônio Monteiro, Rua Artesão João da Prata, Rua Monsenhor Eusébio Viega, Rua Doutor Hosannah de Oliveira) Alto do Itaigara 31 Avenida Tancredo Neves – ponto de ônibus Sarah) Caminho das Árvores 32 Final do Bonoco até o Túnel (Avenida Presidente Castelo Branco/Túnel Américo Simas) Brotas 33 Avenida Luis Viana Filho/Tancredo Neves - Igreja Assembléia de Deus / Madereira Brotas Pernambués 34 Avenida Luis Viana Filho - via marginal - Estação do CAB ao viaduto do Imbuí Imbuí 35 Avenida Luis Viana Filho – marginal do Hospital Sarah Imbuí 36 Rua Lauro de Freitas – Salvador Norte Shopping até São Cristóvão São Cristóvão 37 Rua Américo Silva Barra 38 Rua Amilcar Falcão Barra 39 Rua Guadalajara Barra 40 Rua Almirante Mourão de Sá Paripe 41 Avenida General San Martin San Martin 42 Rua Direta da Saramandaia Saramandaia 43 Feira de São Joaquim Calçada

Pavimentação e abertura de novas vias

RUA BAIRRO 1 Travessa Franco Velasco Coutos 2 Rua Simone Barradas – ligação com a Avenida 29 de Março Jardim Nova Esperança 3 5ª Travessa Artur González – ligação com a Avenida 29 de março Nova Brasília 4 Rua do Cajueiro – ligação com a Avenida 29 de março Jaguaripe I 5 Rua São Carlos – ligação São Carlos - Rua Direta do Arraial do Retiro São Gonçalo do Retiro 6 Rua da Baveima Jardim Nova Esperança 7 Estrada das Pedreiras Cassange e Nova Esperança 8 Transversais da Rua das Dunas Itapuã 9 Transversais da Rua Cachoeira São Cristóvão

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro