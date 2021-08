Prefeitura anuncia programa de treinamentos em tecnologia para jovens

Interessados em tecnologia já podem se inscrever no Programa Talent Booster a partir desta quinta-feira (26). O prazo da candidatura vai até o dia 02 de setembro e as aulas devem começar no dia 27.

Para se inscrever, o candidato deve morar na capital baiana e ter mais de 18 anos. A fim de promover a diversidade, a prefeitura informa que a prioridade é para candidaturas de mulheres e pessoas negras. O resultado do processo seletivo será divulgado dia 20 de setembro.

Serão oferecidas 60 vagas para dois cursos com carga horária de 90h: Desenvolvimento de Aplicativos e Agentes de Marketplace (venda on-line em sites de grandes varejistas).

As aulas serão realizadas de modo híbrido. Quem tiver condições, pode acompanhar de casa, de maneira online, ou pode acessar o Hub Salvador, localizado no Comércio, que exigirá o cumprimento de todos os protocolos sanitários de enfrentamento à covid-19 determinados pelo município.

O projeto foi elaborado por meio de uma parceria da Prefeitura de Salvador, através das secretarias de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e de Inovação e Tecnologia (Semit), com as empresas Visa; Via, por meio do seu Marketplace; da Fundação Casas Bahia; a Rede de Cidades Resilientes; e o Hub Salvador.