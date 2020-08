Prefeitura anuncia selo sanitário para bares, restaurantes e estabelecimentos de turismo

Dentre as medidas anunciadas nesta terça (4) pela Prefeitura de Salvador para a retomada do setor de turismo na capital baiana, está o lançamento do Selo de Segurança Sanitária e de Saúde da Prefeitura. De caráter não obrigatório, o certificado poderá ser solicitado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) por bares, restaurantes, meios de hospedagem, e outros estabelecimentos ligados ao setor de turismo para assegurar a população que rígidos protocolos de higiene e segurança estão sendo cumpridos.

O selo municipal se soma ao selo Safe Travels, do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), ao qual Salvador foi o primeiro destino do Brasil a aderir, em 29 de junho. Ambos podem ser adquiridos gratuitamente, se seguidos os requisitos sanitários, que serão publicados com mais detalhes ainda nesta semana. Ele será valido por um ano, e será fiscalizado pela equipe de vigilância sanitária da Sedur (Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo).

A ideia, segundo o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM), é que as duas certificações atuem em conjunto e passem mais segurança ao consumidor quando houver a retomada desses estabelecimentos. “A ideia é que os dois tenham ação conjunta: o selo da prefeitura, que tá validando, à luz da equipe técnica do município, o cumprimento dos protocolos, e, um outro selo, que além do apelo para o consumidor local, também vai ter o apelo internacional. Esse vai ser o diferencial”, explica Neto.

A certificação internacional surge para atrair não só o público baiano e brasileiro, mas o turista do exterior. “O selo da prefeitura pode ser bem confiado pelos locais. Agora, para mandar um recado lá pra fora, pro turista vir para cá, é muito mais forte, tem muito mais peso, se eu coloco também uma certificação internacional”, esclarece o prefeito. A expectativa adesão, que ele reforça que não será obrigatória, é que ocorra de maneira natural e será imprescindível para quem quiser ganhar credibilidade com o consumidor.

“A gente quer que a adesão se dê de maneira natural e por uma compreensão do prestador de serviço que ele ter o selo facilita pra ele vender e ter as pessoas dentro do estabelecimento. Na minha opinião, vai se tornar quase que obrigatório para quem quer estar na linha de frente nesse processo de retomada”, aconselha o chefe do executivo municipal.

A data para que as empresas possam solicitar o selo sanitário à Prefeitura depende do dia que a segunda fase for iniciada. Na manhã de hoje, durante a inauguração do Centro de Retomada do Turismo, o prefeito disse que a expectativa é só na próxima semana. O secretário municipal de cultura e turismo Pablo Barrozo, disse que está nos últimos ajustes.

“Estamos ajustando isso para o momento que eles puderem voltar a funcionar, respeitando o faseamento do plano de retomada da prefeitura e do governo do estado. Vamos fazer esse trabalho com muito cuidado e cautela, porque não adianta só ter o selo, tem que ter um selo que passe credibilidade, responsabilidade com a vida das pessoas”, informa o secretário.

Barrozo também reforça que as certificações só trarão benefícios: “Ganhará a pessoa que irá frequentar, que terá segurança, e o estabelecimento que vai receber seu cliente. Eles vão receber mais clientes, porque estes vão saber que aquele lugar está cuidando das pessoas porque têm selos responsáveis”.

*Sob orientação da sub-editora Clarrisa Pacheco