Prefeitura arrecada agasalhos e cobertores para doação; veja como ajudar

Para auxiliar as pessoas que estão sofrendo com o frio no inverno de Salvador, a prefeitura iniciou uma campanha de arrecadação de agasalho e cobertores.

As doações podem ser feitas até a próxima quarta-feira (14), e devem ser entregues nas recepções da Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit) ou da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel), no 7º ou 10º andar do edifício Liz Empresarial, localizado na Rua Frederico Simões, 125, Caminho das Árvores. Os órgãos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Outro ponto de coleta é a sede da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que receberão os agasalhos e cobertores doados até o dia 30 deste mês, na Rua da Bélgica, no Edifício Roosevelt, Comércio, das 8h às 17h.

Todo o material será destinado a pessoas em situação de rua e instituições de caridade que abriguem ou atendam cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Os itens doados serão higienizados para evitar disseminação do coronavírus, embalados e distribuídos.

“A situação de muitas pessoas se agravou com o avanço da pandemia em Salvador, e nesse inverno decidimos realizar essa campanha. Contamos com a participação de todos nossos colegas servidores e também da população. Vamos estender a mão ao próximo e ajudar quem precisa”, reforça o secretário da Seinfra, Luiz Carlos de Souza.

"A campanha surge como um gesto de solidariedade e responsabilidade social corporativa para agasalhar as pessoas mais vulneráveis neste momento de frio em Salvador. Começamos com uma base interna de servidores sensibilizados a participar em toda a administração pública municipal e, claro, contamos com a colaboração do soteropolitano para alcançarmos o maior número possível de pessoas”, afirma o titular da Semit e diretor-presidente da Cogel, Samuel Araújo.

A ação é realizada pela Seinfra, através da Diretoria de Habitação, e pela Semit, em conjunto com a Cogel e parceria com a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).