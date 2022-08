Prefeitura assina contrato com empresa Positivo para compra de tablets

Um acordo firmado entre a Prefeitura de Salvador e a empresa de tecnologia Positivo vai viabilizar a compra de 116 mil tablets e chromebooks para estudantes e professores da rede municipal. Os equipamentos terão atividades e games, como forma de estimular as crianças aos estudos, e a previsão é de que sejam entregues até setembro.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a entrega de uma escola, no bairro do Imbuí, nesta segunda-feira (8). A aquisição dos equipamentos foi uma promessa de campanha e, segundo o gestor, vai auxiliar as crianças nos estudos. O contrato já está assinado.

“Fizemos uma licitação para o fornecimento de 116 mil tablets para todos os alunos, do 1º ao 9º ano, e de 8 mil chromebooks para os nossos professores. A Positivo foi quem deu o menor preço, venceu a licitação, uma concorrência pública, e arrematou o lote por R$ 76 milhões. Com isso, vamos começar as entregas a partir do mês de setembro, quando eles começam a chegar”, afirmou.

Os equipamentos serão entregues com chip e pacote de dados para serem usados em atividades digitais. Uma plataforma digital foi desenvolvida para oferecer os conteúdos aos meninos e meninas, a estratégia é usar a tecnologia para complementar o ensino em sala de aula.

“Nós temos que recuperar o tempo perdido. As crianças ficaram praticamente dois anos sem aulas, temos muitos desafios pela frente e só investindo em educação e no que há de mais moderno no mundo vamos poder tirar essa diferença”, disse.