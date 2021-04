Prefeitura autoriza funcionamento do comércio neste domingo e no Dia das Mães

Os shopping centers, centros comerciais e lojas de comércio de rua estão autorizados a funcionar neste domingo (2), na segunda-feira (3), e no próximo domingo (9), data do Dia das Mães. A autorização foi dada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), nesta sexta-feira (30), em coletiva de imprensa.

"Temos, no proximos domingo, dia 9, o Dia das Mães. É uma demanda do comércio da nossa cidade para que ele pudesse funcioanr no domingo agora, dia 2. Está autorizado o funcionamento dos shoppings, dos centros comeircias e das lojas de rua, em especial, das floriculturas da nossa cidade, que poderão funcionar tanto nos shoppings quanto na ruas, durante os dias 2, segunda-feira dia 3, e no dia 9 de maio. Então, essa semana, domingo, segunda e, no próximo domingo, estamos autorizando o funcionamento das atividadea comerciais", determinou o prefeito.

O comércio de rua tem autorização para funcionar das 10h às 18h. Já os shoppings centers, centros comerciais e similares, podem abrir das 10h às 20h.

O prefeito também autorizou a reabertura das praias da capital baiana a partir da próxima semana. As praias podem ser frequentadas de segunda a sexta feira, exceto a do Porto do Barra, que pode funcionar de terça à sexta. Nos finais de semana, todas elas seguem interditadas.

A prefeitura ainda determinou a volta das atividades presenciais dos servidores públicos da prefeitura a partir da próxima segunda-feira (3). "A prefeitura, na segunfa-feira, estará voltando à sua normalidade. Retornarmeos com os atendimentos presenciais, com todos os sevidores, exceto aqueles que tem comrbidades que não foram vacinados, e grávidas. Mas, inclusive os trabalhadores acima de 60 anos, que já foram vacinados. Com isso, a prefeitura volta 100% das suas atividades. Todos os servidores publicos retornarao de forma presencial n=as suas atividades na segunda-feira", anuncia Reis.

Segundo o prefeito, essas medidas de retomada não irão afetar a contaminação pela covid-19. "Isso nao irá impactar nos números da pandemia. Estou tomando essas decisões, mas, se houver risco da chegada de novas cepas, de novas variantes, ou se os números voltarem a crescer, eu também, da mesma forma que estou autorizando, posso suspender essas decisões, não tem dificuldade nenhuma de fazer isso", pontua.

A situação sanitária na cidade, de acordo com o chefe do executivo municipal, é bem melhor que a do passado. "Hoje temos a certeza, até porque temos mt mais leitos do que tinhamos no passado. Quando tinhamos indices de 60, 65% nos nao tinhamos a quantidade de leitos que nos thinhamos disponíveis hoje", tranquiliza Bruno Reis.

Contudo, o prefeito reforça que essas flexibilizações não significam que Salvador está livre da pandemia do novo coronavírus. "Não estamos livres da pandemia. Porém, nós vamos, avançando na vacaniação e com todo os cuidados e protocolos, vamos convivendo e enfretando o vírus", conclui Reis.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro