Prefeitura autoriza requalificação de via de ligação em Valéria

A Prefeitura inicia, nesta segunda-feira (31), as obras de requalificação da Via Bronze, como é conhecida a ligação entre Nova Brasilia de Valeria e Valéria. A ordem de serviço para a intervenção foi assinada pelo prefeito Bruno Reis, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e do titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, em cerimônia ocorrida no local.

Antes, o deslocamento precisava fazer baldeação pela Rua Petronília Dércia, ou seguir via BR-324. Com a requalificação dessa ligação, o ganho é de 10 a 15 minutos no tempo de deslocamento.

Durante a cerimônia, o prefeito recordou as ações já implementadas pela Prefeitura na região, destacando a importância da intervenção para reconectar o bairro às demais regiões de Salvador. “Essa obra, além de interligar os dois bairros, será mais uma opção de acessar a BR-324 sem necessidade de utilizar a Estrada do Derba. A partir de agora, em sair de Paripe, Tubarão, entre outros locais, terá a Via Bronze como alternativa para evitar congestionamentos, resultando assim em menor tempo de deslocamento e fornecendo mais qualidade de vida para as pessoas”, pontuou.

O gestor também lembrou que outras soluções estão sendo estudadas para interligar toda a cidade. “Um governo precisa dar respostas e soluções ao seu povo, e essa etapa aqui é um sonho que começamos a realizar hoje. Também estamos atuando em diversas outras áreas da cidade, como na Estrada dos Fidalgos (Cassange). São vias que farão com que as pessoas tenham acesso a grandes avenidas na cidade, e isso vai melhorar também a questão do transporte público, porque o ônibus pode chegar mais rápido. Os veículos não tinham como transitar e agora terão melhores condições para isso”, completou Bruno Reis.

Intervenção

Com 1,8 km de extensão, a via ganhará novos passeios, pavimentação em asfalto, iluminação em LED, contenção de alvenaria e drenagem. A previsão para entrega da obra é de três meses, e a requalificação custará R$2,6 milhões aos cofres do município. “Iniciar uma obra para nós é uma forma de alimentar a esperança de que podemos sonhar com dias melhores. Será uma festa quando voltarmos aqui nos próximos três meses para entregar essa via para a população. Essa é uma grande obra, dentre tantas outras que a Prefeitura tem realizado na cidade”, lembra o secretário Luiz Carlos de Souza.

Representante dos moradores da região, o comerciário Cosme Dionísio, de 56 anos, é morador da região há cerca de três décadas e acredita que a intervenção trará novas perspectivas para a população local. "É uma via intransitável na época das chuvas, por causa da lama, os postes não possuem iluminação, e a insegurança aqui é constante. Com a obra, esperamos que melhore a qualidade de vida de todos que vivem aqui, pois essa é uma importante via de acesso para todo o Subúrbio”.