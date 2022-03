Prefeitura avalia transformar leitos de UTI adultos em pediátricos

Após os leitos pediátricos de UTI exclusivos para covid-19 atingirem 100% de ocupação no fim de semana, a prefeitura está estudando converter os leitos adultos para atender as crianças. Segundo o prefeito Bruno Reis, essa decisão deve ser estudada ao longo desta segunda-feira (7).

"Temos um problema com leitos pediátricos que, desde o início da pandemia, tivemos poucos. Estamos estudando pegar alguns desses leitos adultos e transformar em leitos pediátricos. Estamos estudando a possibilidade de, ao invés de encerrar os leitos adultos, ver o que é possível transformar em leitos pediátricos, que tem características diferentes", explicou o prefeito, em entrevista coletiva.

Na contramão desse processo, a prefeitura continua fechando os gripários e mini UPAs devido à baixa demanda de atendimento nas últimas semanas. "Em relação aos gripários, mini UPAs, os números caíram de forma expressiva e não tem como a gente estar investindo dinheiro. Mesmo sem o paciente estar no leito, a gente tem um custo, paga 70% do valor do leito", explicou.

No entanto, o prefeito explicou que mantém os contratos ativos com as empresas de equipamentos hospitalares para o caso de acontecer uma nova onda.