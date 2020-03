Prefeitura confirma 6º caso de coronavírus em Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana confirmou, na noite desta quinta-feira (19), o sexto caso de coronavírus na cidade. Trata-se de um paciente tem 29 anos com histórico recente de viagem para o Rio de Janeiro.

Segundo a gestão municipal, o homem relatou que sentiu os primeiros sintomas da doença pouco depois que retornou da viagem e foi atendido pela Vigilância Epidemiológica da Prefeitura.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, enfermeira Francisca Lúcia da Silva Oliveira, foi feita a coleta de material para realização do exame e, desde então, o homem está sendo monitorado, assim como seus familiares e pessoas com as quais o paciente manteve contato.

A prefeitura informou, em nota, que o homem passa bem e não tem, no momento, necessidade de internamento hospitalar. O paciente cumpre isolamento domiciliar de 14 dias.

Com a confirmação, a Bahia passa a registrar 32 infectados por coronavírus. São 18 em Salvador, seis em Feira de Santana, quatro em Porto Seguro, dois em Lauro de Freitas, um em Prado e um em Itabuna.

O primeiro caso de coronavírus em Feira foi de uma mulher de 34 anos que viajou para Milão e Roma e voltou infectada. Ela passou o vírus para sua empregada doméstica, de 46 anos. A funcionária, por sua vez, transmitiu coronavírus para seus pais, ambos idosos.

Além deles, uma outra mulher que viajou para Houston e Nova York, nos Estados Unidos, foi diagnostica. O marido dela também fez exames, mas não contraiu o vírus.

Outros casos

O caso ainda não conta no boletim mais recente da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que contabiliza casos confirmados de janeiro até as 17h desta quinta-feira. A divulgação foi feita pela prefeitura de Feira cerca de uma hora após o documento ser publicado pela pasta.

Nos dados da Sesab, foram divulgados 998 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 31 foram confirmados, 443 foram descartados e 524 aguardam análise laboratorial.

No boletim mais recente foi confirmado o primeiro caso em Itabuna e que já existem casos de transmissão comunitária do vírus no estado.

A transmissão comunitária ocorre quando não é mais possível identificar a fonte infecção em pacientes que contraem a doença, o que indica que o vírus já circula entre a população. Até o momento, além da Bahia, há transmissão comunitária no Rio de Janeiro (capital), Belo Horizonte (capital), Porto Alegre (capital), Santa Catarina (sul do Estado - região Tubarão), e nos estados de Pernambuco e São Paulo.

Dos 31 casos confirmados que constam no boletim da Sesab, três ainda têm a fonte de contágio investigada. Os infestados que ainda não sabem de onde pegaram a doença são uma mulher de 45 anos e dois homens, um de 29 anos e outro de 45.

Coronavírus

É importante pontuar que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, pode ser atendido em unidades da atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação. Mesmo definindo unidades de referência, não significa que ele só pode ser atendido em hospital. graves devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar. Outras informações podem ser obtidas no link: www.saude.ba.gov.br/coronavirus.

O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro). Na suspeita de coronavírus, é necessária a coleta de uma amostra que será encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA). Para confirmar a doença, é necessário realizar exames de biologia molecular que detecte o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

Medidas governamentais

Suspensão por 30 dias de aulas e eventos que reúnam no mesmo espaço mais de 50 pessoas

• Pelo decreto, as aulas da rede estadual serão suspensas por 30 dia.

• Os eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro estão suspensos, sejam de cunho religioso, político ou cultural

Suspensão de voos do Rio, de São Paulo e internacionais para a Bahia

• Suspensão do transporte intermunicipal.

Higienização do transporte público

• Estado da Bahia e o Município de Salvador publicam um decreto determinando, em caráter de urgência, a estratégia de higienização especial nos transportes públicos. A medida visa intensificar a prevenção contra a Covid-19 nos ônibus urbanos, metropolitanos, intermunicipais, interestaduais, metrô, trens, ferry boat e lanchas que fazem a travessia Salvador/Mar Grande.

Suspensão de recadastramento de servidores inativos e pensionistas

• A Superintendência de Previdência (Suprev), unidade vinculada à Secretaria da Administração do Estado (Saeb), suspendeu, até maio, o recadastramento de servidores inativos e pensionistas.

Barreiras nas estradas e aeroportos

• Ficou estabelecida a medição da temperatura das pessoas que chegam ao estado da Bahia pelos aeroportos, rodoviárias de Salvador e de Feira de Santana, e rodovias federais que dão acesso, principalmente, aos passageiros que vêm de São Paulo e Rio de Janeiro. Serão instalados postos avançados na BR-116, BR-101 e na BR-242, que ligam a Bahia ao centro-oeste do país. Caminhões e ônibus serão parados para que a medição da temperatura dos passageiros seja realizada. Aqueles que apresentarem temperatura elevada ou febre não terão a entrada permitida no estado, exceto se forem baianos, recebendo orientações específicas.

Outras ações

• Está suspenso o atracamento de navios de cruzeiros na Bahia a partir da terça-feira (17).

• Policiais da reserva poderão ser convocados para fiscalização das medidas restritivas definidas pelo Governo do Estado.

Trabalho remoto

• Servidores que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade, histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas ou que utilizam medicamentos imunossupressores, além das servidoras grávidas, passarão a trabalhar remotamente. A regra não é válida para funcionários que desenvolvam atividades de indispensável continuidade e/ou servidores da área de saúde.

Diagnóstico de casos da doença

• A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu um painel que testa os 21 principais vírus respiratórios no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-Ba).

• A capacidade atual é de 300 diagnósticos por dia.

• O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-Ba) passou a funcionar 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana.

• A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) adquiriu o genoma viral do Covid-19 nos Estados Unidos e passou a realizar os testes no estado, sem a necessidade de contraprova no laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz no Rio de Janeiro.

Assistência

• Total de 570 leitos de UTI em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por demanda regulada.

• Total de 1.723 leitos clínicos em 20 regiões de saúde, que poderão receber pacientes por demanda espontânea ou por demanda regulada.

• A fim de ampliar as medidas de prevenção contra infecções virais como o novo coronavírus, H1N1, H3N2 e Influenza B, as autoridades sanitárias municipais e estadual vem sensibilizando a sociedade sobre a importância da higiene regular das mãos e ratificando a necessidade de cumprimento da Legislação Estadual nº 13.706/2017, que determina a disponibilização de dispensadores de álcool em gel por parte de estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população.

CRONOLOGIA: CASOS DE CORONAVÍRUS NA BAHIA

até 13h desta quarta-feira (18)

1 - Feira de Santana: Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Feira de Santana: Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Feira de Santana: Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Feira de Santana: Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Salvador: Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

6 - Salvador: Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

7 - Salvador: Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

8 - Salvador: Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

9 - Feira de Santana: Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

10 - Porto Seguro: Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

11 - Porto Seguro: Mulher, 35 anos, que teve passagem pelos Estados Unidos (17/03)

12 - Porto Seguro: Mulher, 42 anos, teve contato com um paciente contaminado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré (17/03)

13 - Prado: Homem de 42 anos, que teve passagem por Milão e Londres (17/03)

14 - Salvador: Homem de 72 anos, com histórico de viagem recente a São Paulo (17/03)

15 - Salvador: Homem, 64 anos, com histórico de viagem pela Tailândia. Segue internado, evoluindo bem (18/03)

16 - Salvador: Homem, 50 anos, com histórico de contato com paciente vindo dos Estados Unidos (18/03)

17 - Salvador: Homem, 43 anos, com histórico de contato com paciente diagnosticado para Covid-19 (18/03)

18 - Salvador: Mulher, 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal (18/03)

* Ainda não há informações detalhadas dos outros nove pacientes diagnosticados nesta quarta (18) e quinta (19)

