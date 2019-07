Prefeitura convoca 150 médicos para reforçar postos de saúde de Salvador

Até o final deste ano, pelo menos 150 novos médicos serão convocados para compor as equipes da Atenção Básica de Salvador. Os profissionais fazem parte dos 461 aprovados no último concurso público realizado pela prefeitura e terão a missão de suprir o déficit de servidores nos postos de saúde da capital, além de garantir o avanço da cobertura dos serviços primários de saúde no município.

O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira (23). Secretário Municipal de Saúde, Leo Prates classificou o reforço como prioridade. “A contratação de médicos é uma prioridade absoluta da nossa gestão. A chegada desses profissionais irá permitir que a gente finalize o ano de 2019 com as equipes da Atenção Básica 100% consistidas, bem como garantirá que a administração possa continuar o ritmo acelerado de entrega dos novos postos de saúde construídos com o funcionamento pleno dos serviços oferecidos nessas unidades”, disse.

Além da convocação de 150 médicos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) contratou cerca de 80 médicos no final de junho, que estão atuando na rede. Ao todo, 36 unidades de saúde de comunidades da capital foram beneficiadas.