Prefeitura convoca 161 estagiários para atuar no Agente da Educação

Os aprovados no Processo Seletivo para Estágio de Nível Superior que atuarão no programa Agente da Educação têm até essa quarta-feira (28) para comparecer à Secretaria Municipal da Educação (Smed), localizada na Avenida Anita Garibaldi, 2981. A convocação para contratação foi publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira (23) e teve início na segunda-feira (26).

O candidato deve comparecer na data e horário determinados no edital, portando documento de identificação com foto; CPF; comprovante de residência com CEP, emitido no máximo há três meses; comprovante de matrícula do semestre em curso, assinado e carimbado pela instituição de ensino superior; histórico escolar atualizado, constando o total da carga horária exigida para conclusão do curso e o total da carga horária já cursada ou declaração da instituição com esse mesmo objetivo.

Neste primeiro momento, são oferecidas 161 vagas, mas será mantido um cadastro de reserva. Com essas contratações, o programa Agente da Educação - uma parceria da Prefeitura com o Parque Social - passará a contar com 398 agentes.

Criado em 2015, o programa tem como objetivo contribuir para a redução do abandono escolar através do fortalecimento do vínculo entre unidade de ensino, família e comunidade. Em parceria com os gestores, com a equipe pedagógica e com os demais integrantes da escola, o Agente da Educação realiza uma série de atividades focadas nos alunos, na aproximação das famílias na rotina estudantil e no engajamento da comunidade através de parcerias.

Resultados

Dados do Parque Social mostram que a adoção do programa Agente da Educação tem transformado o ambiente escolar e beneficiado alunos, profissionais, familiares e toda a comunidade envolvida no processo educativo.

De setembro de 2015 a dezembro de 2018, o Parque Social registrou 135.635 casos de infrequência nas escolas atendidas pelo programa, dos quais 67.723 foram regularizados (49,93% dos casos).

No mesmo período, foram registrados 13.693 abandonos, entre os quais 4.622 foram regularizados e 6.995 evadidos com 1.451 regularizações.