Prefeitura de Cairu lança aplicativo que permite denunciar aglomerações

A Prefeitura de Cairu lançou um aplicativo para que a população denuncie atividades e situações que estejam contrariando as orientações para a conteção da pandemia de covid-19 no município. Decretos proíbem aglomerações na cidade por conta da doença. O app Cairu Cidadão é uma tentativa de fortalecer a fiscalização, aproximando a população do poder público.

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da prefeitura, o aplicativo está disponível para Android e recebe denúncias anônimas através de texto, foto e vídeo, com campos como ‘Transporte clandestino' e ‘Aglomerações'.

As informações vão para o Comitê Municipal de Combate e Prevê à Covid -19, responsável por averiguar as ocorrências.

"Precisamos da colaboração de todos, esse é momento de união. Todos atuando de forma conjunta contra a ampliação da doença, cada um conforme sua possibilidade, seja ficando em casa, cuidado da higiene de individual e do coletivo ou denunciando as atividades que vão contra as medidas adotadas e determinadas em decretos municipais”, diz o prefeito Fernando Brito.