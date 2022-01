Prefeitura de Camaçari doa dois terrenos para construção de campus da Ufba

O prefeito Elinaldo Araújo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sancionou na manhã de terça-feira (11), em cerimônia simbólica realizada no auditório da Secretaria de Governo (Segov), a Lei número 1.709/2022, que prevê a doação de dois terrenos no bairro Jardim Limoeiro para implantação do campus definitivo da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

As duas áreas estão localizadas no Loteamento Parque Nascente do Rio Capivara com mais de 147 mil metros quadrados. Após a assinatura da lei, o prefeito Elinaldo fez a entrega do documento ao reitor da UFBA, João Carlos Salles.

O gestor municipal destacou a negociação para ampliação provisória de oferta da instituição. “O nosso sonho é que a UFBA tenha aqui a sua sede própria e que aqui seja de maneira definitiva um vetor universitário, que a Região Metropolitana seja forte a partir de Camaçari”, disse Elinaldo. Ele aproveitou para parabenizar a Câmara Municipal por entender a importância na aprovação e pediu a ajuda do deputado federal Paulo Azi para viabilizar o início da obra.

O reitor da UFBA, João Carlos Salles, reforçou a importância do momento e destacou que o prefeito Elinaldo vai ser lembrado por mais esse gesto e falou diretamente ao gestor. “Prefeito, você está trazendo com atos efetivos, a possibilidade que a Universidade Federal da Bahia prospere nesta cidade”.

Ele ainda apontou a necessidade de defender a educação em gestos concretos. “Nós temos aqui o orgulho de sermos essa célula inicial de um projeto de Universidade, que é o lugar especial de produção de conhecimento, de formação de pessoas e formação de cidadania”, finalizou.

A doação à instituição de ensino superior é para construir, implantar e manter um campus universitário em caráter definitivo no município, com a oferta de cursos de Bacharelado Interdisciplinar (BI).

Os dois terrenos correspondem a uma área de 84.840,40 m² e outra de 62.370,66 m². Os espaços irão abrigar o ICTI, embrião do campus de Camaçari, que iniciou suas atividades em setembro de 2018.

Participaram ainda da cerimônia o vice-prefeito, José Tude, a secretária de Educação, Neurilene Martins, o pró-reitor de Ensino e Graduação da UFBA, Penildon Silva Filho, e o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Dilson Magalhães Jr. Estavam presentes a primeira-dama, Ivana Paula, autoridades do executivo e legislativo e representantes da sociedade civil.