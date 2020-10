Prefeitura de Conquista amplia horários de comércio, shoppings e bares

A prefeitura de Vitória da Conquista ampliou as medidas de flexibilização das atividades econômicas da cidade em decreto publicado no domingo (4) no Diário Oficial do Município. Agora, bares, restaurantes, comércio e shoppings podem funcionar até mais tarde.

A ampliação do horário permite funcionamento de bares e restaurantes das 11h às 0h - antes, era das 11h às 17h ou das 18h às 0h. Os shoppings podem funcionar das 12h às 22h. O comércio teve ampliação para os sábados, podendo ficar aberto das 9h às 13h - antes era das 8h às 12h, mas em sistema de revezamento por atividade econômica.

No próximo sábado (10), por conta do Dia das Crianças, na segunda (12), os comércios poderão funcionar das 9h às 18h.

A cidade também liberou serviço de buffet em eventos, desde qeu seguindo os protocolos da Secretaria Municipal de Saúde. Cinemas e teatros foram liberados, podendo funcionar com até 60% da capacidade.

A prefeitura justifica as liberações com a evolução do quadro epidemiológico da pandemia na cidade. A taxa de crescimento diário de novos casos está em 0,99, a menor desde o início da pandemia, afirma.