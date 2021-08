Prefeitura de Ilhéus suspende aplicação da 1ª dose por falta de vacina

A Prefeitura de Ilhéus informa que a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 está suspensa nesta quinta-feira (5) por falta de imunizante. De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), a cidade aguarda nova remessa da vacina para retomar a estratégia por faixa etária, que nesta etapa contempla pessoas com idade igual ou superior a 28 anos. A segunda dose, por sua vez, continua sendo aplicada normalmente nas unidades de saúde, conforme horário específico, e no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h.

O público com segunda dose marcada até o dia 5 de agosto pode se dirigir aos pontos mencionados para completar o esquema vacinal. A Sesau informa que a segunda dose não será antecipada. A pessoa deve comparecer na data indicada no cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações. É imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e do cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.

A Bahia recebeu na últimaa quarta-feira (4) 249.230 doses de vacina contra Covid-19. A primeira remessa, com 86.600 doses de Coronavac, chegou ao estado em um voo que pousou no aeroporto de Salvador às 9h20. O avião trazendo a segunda carga, com 165.630 doses da vacina produzida pela Pfizer/BioNTech, pousou no aeroporto de Salvador às 16h50. As Coronavac serão destinadas para primeira e segunda aplicações, enquanto que a Pfizer/BioNTech para a primeira.

As vacinas serão conferidas pela equipe da coordenação de imunização da Secretaria da Saúde do Estado e devem começar a ser enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios nesta quinta-feira. Elas serão remetidas, exclusivamente, aos municípios que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores. Esta foi uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que é uma instância deliberativa da saúde e reúne representantes dos 417 municípios e o Estado.