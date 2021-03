Prefeitura de Juazeiro autua empresa de ônibus por irregularidades durante pandemia

A Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT) de Juazeiro aplicou 13 autos de infração contra a empresa Joafra, que é responsável pela frota do transporte coletivo de passageiros no município, por descumprimento das determinações do Decreto Municipal, que regulamenta os transportes coletivos, e do Decreto Estadual que estabelece medidas restritivas de combate à Covid-19.

As fiscalizações ao transporte coletivo municipal foram intensificadas pela Prefeitura da cidade após reclamação dos passageiros. Entre as infrações encontradas pela fiscalização na operação da Joafra, foram identificadas a superlotação dos ônibus, falta de álcool em gel à disposição da população e elevadores danificados.

Em nota, a prefeitura de Juazeiro reforça que está empenhada em garantir que o serviço seja oferecido da melhor maneira possível e respeitando os usuários que precisam utilizá-lo. Para mais informações, a população pode entrar em contato com a CSTT, através do número (74) 3611-8836.