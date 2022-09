Prefeitura de Lauro de Freitas suspende agendamento para CadÚnico

A Prefeitura de Lauro de Freitas decidiu suspender os agendamentos da Central do Castrado Único (CadÚnico), localizado na Avenida Santos Dumont, depois que moradores da cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), formaram uma grande fila em frente ao local na madrugada e também durante a manhã desta quinta-feira (1°). Após muitos dormirem na rua para renovar ou se cadastrar no Auxílio Brasil, o atendimento agora será realizado somente para quem receber as 130 fichas distribuídas no dia.

Os moradores se aglomeraram em frente ao CadÚnico de Lauro de Freitas por medo de perder o Auxílio Brasil, benefício social do governo federal que paga R$ 600 a famílias de baixa renda. Muitas pessoas que estavam no local afirmaram que precisavam renovar o benefício há muitos anos. Outros estavam lá porque acreditavam que a inscrição e atualização do auxílio seriam encerrados na quinta, já que uma caravana social do Cadastro Único, que passou o mês de agosto na cidade, encerrou atendimentos hoje. Os serviços da Central, no entanto, serão realizados até o fim do ano.

Aglomeração

Vídeos que circulam pela internet mostram idosos, pessoas com mobilidade reduzida e mães com bebês de colo dormindo na fila, de madrugada, esperando atendimento. A população reclamava que não havia informações de funcionários da prefeitura sobre como seria realizado o atendimento, nem organização de fila prioritária. Para dissipar a fila, a prefeitura atendeu 146 pessoas no dia e agendou as outras pessoas para outros dias do mês. Por volta das 12h desta quinta, cerca de 30 moradores já se aglomeravam no local para atendimento na sexta-feira (2).

A empregada doméstica Marilene Lene, de 39 anos, chegou no local às 23h30, na quarta-feira (31). Por volta das 14h de quinta (1°) a mulher ainda não tinha conseguido ser atendida e nem agendada. “Eu estou aqui esperando para tentar amanhã de novo. É difícil ficar aqui esse tempo todo, tendo que faltar trabalho, deixar filho em casa, mas a gente está aqui porque precisa”, disse.

Algumas pessoas que estavam na fila carregavam uma ficha de papel com um número. Elas acreditavam que esse registro era o oficial da prefeitura, sendo, portanto, um número de atendimento. Não foi isso que aconteceu. No local, uma mulher, que não faz parte da equipe da prefeitura, carregava uma folha de caderno e distribuía numerações para quem chegasse.

Segundo o autônomo Sérgio Lima, 49, que também estava na fila, essa numeração servia somente para manter todos organizados. “O problema é que as pessoas estavam pensando que essa ficha de papel garantia o atendimento delas, o que não é verdade. Quando o povo da prefeitura chegou, eles deram essa ficha, mas o atendimento foi recusado”, explicou o homem.

Quem pegou o número 18 dessas fichas foi a diarista Sônia Santana, 54. Ela foi para a fila do CadÚnico ainda durante a madrugada com uma amiga, mas não foi atendida e voltou para casa. Já no período da tarde, a mulher voltou para o local e disse que dormiria lá para esperar o atendimento. “Eu trouxe guarda-chuva, casaco, coberta, tudo para me proteger do frio e da chuva. Eu preciso renovar o auxílio, que é indispensável lá em casa. Sou viúva, tenho uma filha de 17 anos e só trabalho uma vez na semana, dando faxina”, contou.

Mesmo recebendo a informação de que não precisava mais passar a noite no local e que todo mundo que chegasse no local até 14h seria agendado para atendimento, as pessoas se recusaram a sair do espaço. E, de certa forma, a atitude deu certo. No período da tarde, a prefeitura soltou uma nota informando que o atendimento na Central do Cadastro Único de Lauro de Freitas funcionará sem agendamento. Agora, o acesso passa a ser por demanda espontânea, com a distribuição de 130 senhas por dia. Ou seja, os moradores que chegarem mais cedo terão mais chances de serem atendidos.

A prefeitura detalhou que algumas pessoas foram agendadas nesta quinta porque eles foram pegos de surpresa com a grande fila no local. Esses moradores que já foram agendados serão atendidos. Segundo o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc), Tito Coelho, além dos atendimentos durante a semana na Central, a Secretaria intensificou ações para ampliar o acesso ao cadastro e atualização do CadÚnico.

“Finalizamos, ontem, uma caravana social que passou todo o mês de agosto dentro das comunidades de bairros do município. Neste mês, continuaremos trabalhando em sistema de mutirão na Central do CadÚnico”, relatou. Os serviços da Caravana Social na Rua percorreram por 18 localidades do município de Lauro de Freitas e atendeu 4.400 famílias.

Prefeitura não tem atendimento virtual

Samya Rodrigues, superintendente do Sistema Único de Assistência Social da Central do Cadastro Único de Lauro de Freitas explicou que muitas pessoas foram até o local informando que não conseguiram agendar o atendimento, fazer o cadastro ou atualização do benefício virtualmente. Ela ressalta, no entanto, que a prefeitura não disponibiliza esses serviços através de plataformas online, tudo deve ser feito presencialmente.

Agora, sem atendimentos agendados previamente, Samya informou que a equipe da central vai fazer uma triagem das pessoas que estiverem na fila. “O objetivo é fazer uma checagem, para saber se as pessoas estão com os documentos necessários para fazer o cadastro e atualização do benefício. Além disso, muita gente vem aqui, mas não é do nosso território, em Lauro de Freitas, daí essas pessoas não serão atendidas por nossa equipe”, detalhou a superintendente.

Vale ressaltar que o atendimento para o CadÚnico é um serviço contínuo e para se cadastrar é necessário ter em mãos comprovante de residência ou contrato de aluguel, carteira de trabalho, RG, CPF, título de eleitor e certidão de casamento para os que forem casados.

No local, a prefeitura de Lauro de Freitas instalou três tendas com toldos para proteger as pessoas da chuva e, a partir desta sexta-feira (2), serão colocadas cadeiras para os beneficiários que buscam o atendimento.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo

(Arisson Marinho/CORREIO) Samya Rodrigues, superintendente do Sistema Único de Assistência Social da Central do Cadastro Único de Lauro de Freitas (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)