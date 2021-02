Prefeitura de Mata de São João fará barreiras sanitárias na entrada do município

A prefeitura de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, adotou duas novas medidas para tentar frear o avanço do coronavírus na cidade. A principal é a instalação de uma barreira sanitária para aferição da temperatura na sede do município, as praias, como a do Forte, Imbassaí e Porto de Sauipe, seguem com funcionamento normal.

Já os bares serão proibidos de terem música ao vivo e, seguindo o toque de recolher anunciado pelo governador Rui Costa, só funcionarão até 22 horas.

Um decreto, publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (17), anunciava que o acesso à cidade seria proibido. Mas, em contato com o CORREIO, a prefeitura informou que o decreto foi publicado com erros e será reescrito.

No caso do acesso de turistas à praia, aqueles que vêm em ônibus precisarão apresentar uma autorização da Agerba e da prefeitura, mediante pagamento de taxa, além da presença obrigatória de um guia e da reserva de hospedagem ou de algum passeio, como visita ao Projeto Tamar.