Prefeitura de Salvador amplia mutirão de atendimentos nos multicentros nos fins de semana

Os Multicentros de Saúde de Salvador – Carlos Gomes, Vale das Pedrinhas, Amaralina e Liberdade – terão os atendimentos realizados durante os finais de semana e feriados ampliados também para o mês de janeiro de 2022.

A medida determinada pelo prefeito Bruno Reis, conjuntamente com o secretário municipal da Saúde, Leo Prates, visa atender a alta demanda pelas consultas e procedimentos especializados, que estavam represados devido à pandemia de covid-19.

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, para esta ação, investiu quase R$ 1,5 milhão de reais na realização desta ação. De acordo com o subsecretário da Saúde, Décio Martins, a medida garantirá a ampliação à população da oferta assistencial no âmbito da Atenção Especializada.

“Sabemos que durante o auge da pandemia, muitas pessoas ficaram com receio de procurar os serviços de saúde para realização dos acompanhamentos ambulatoriais e isso gerou uma demanda reprimida no sistema de saúde. O investimento que estamos fazendo para ofertar esses procedimentos durantes os finais de semana e feriados visa reduzir esse gargalo e assegurar que os moradores da nossa cidade tenham acesso aos serviços especializados”, explicou o gestor.

Com a ampliação dos atendimentos, as unidades funcionarão nos dias 08 (feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia), 11, 12, 18 e 19 de dezembro, além de dois finais de semana em janeiro: nos dias 08 e 09; 15 e 16 de janeiro de 2022.

Os atendimentos são exclusivos para os pacientes que realizarem o agendamento prévio, ou seja, durante os dias de mutirão não estará funcionando o serviço de marcação de procedimentos. As marcações de consultas e exames do mutirão estão sendo feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas unidades básicas de saúde do Município. É necessário levar o documento de identidade com foto, CPF e requisição do exame (se houver).

Desde o início da estratégia, no último dia 13 de novembro, foram realizados 12.140 procedimentos entre exames e consultas especializadas.