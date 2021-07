Prefeitura de Salvador amplia vacinação para pessoas com 38 anos neste sábado

A prefeitura de Salvador anunciou no começo da tarde deste sábado (17) a ampliação do público de vacinação a partir de 38 anos. Inicialmente, somente nascidos até 17 de janeiro de 1983 poderiam se vacinar. Agora, com a ampliação do horário, entre 17h e 21h deste sábado, as pessoas nascidas entre 18 de janeiro e 17 de julho de 1983 também poderão se vacinar.

O prefeito Bruno Reis reforçou o anúncio nas suas redes sociais. Com isso, Salvador deve vacinar todo o público de 38 anos ainda neste sábado.



"Mais um passo importante na imunização em nossa cidade! Vamos estender o horário de vacinação até 21h e vacinar toda galera de 38 anos. Vacinar é independência!", escreveu o prefeito nas suas redes sociais.

Vale lembrar que até 16h, será vez dos nascidos até 17 de janeiro de 1983. Em seguida, até 21h será a vez de quem nasceu até 17 de julho de 1983. Mas atenção, somente cinco drives e pontos fixos funcionam até às 21h. Veja abaixo.

Confira os postos de vacinação deste sábado (17):

1ª DOSE – até 16h

Drive-thrus: Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), 5º Centro de Saúde (Barris), Universidade Federal da Bahia - Campus Ondina, Barradão (Canabrava), Unijorge (Paralela), Faculdade Universo (Avenida ACM), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Parque de Exposições (Paralela), Arena Fonte Nova (Nazaré), FBDC Cabula e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), USF Curralinho, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, Barradão (Canabrava), USF Vila Nova de Pituaçu, Unijorge (Paralela), USF Vale do Matatu, USF Plataforma, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Vista Alegre, USF Pirajá, UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), Parque de Exposições (Paralela), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Resgate e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

1ª DOSE – 17h às 21h

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Centro de Convenções de Salvador (Boca do Rio), Arena Fonte Nova (Nazaré), Unijorge (Paralela) e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).