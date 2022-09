Prefeitura de Salvador cria linhas de ônibus e muda 13 pontos na Estação Pirajá

As localidades de Alto de Santa Terezinha, Rio Sena, Jardim das Margaridas, e outras no Subúrbio de Salvador contarão com novo atendimento de transporte a partir deste sábado (17). A Secretaria de Mobilidade (Semob) criou duas novas linhas que entrarão em operação.

A linha 1645-04 – Alto de Santa Terezinha / Rio Sena x Estação Pirajá tem previsão para realizar 31 viagens em dias úteis, 23 viagens aos sábados e 17 aos domingos. Sua base operacional será no Terminal de Alto de Santa Terezinha, passando por Rio Sena, Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), BR 324, até a Estação Pirajá. O local destinado para embarque e desembarque de passageiros na Estação Pirajá será o ponto 12 na plataforma B.

Já a linha 1024-03 Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas irá realizar 24 viagens de segunda a sábado. Inicialmente, a linha não vai operar aos domingos. Sua base operacional será no Terminal Aeroporto, passando pela Travessa Acalanto e pela BA 526 (CIA/Aeroporto). O local destinado para embarque e desembarque de passageiros no Terminal Aeroporto será o ponto 10 na plataforma B.

Confira abaixo o itinerário de ambas as linhas:

Código Nome da Linha Itinerário 1024-03 Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas Ida: Terminal Aeroporto, Rodovia BA 099, Rua Boquira, Travessa Acalanto, BA 526 (CIA/Aeroporto), Rua Joaquim Ferreira. Volta: Rua Amor Divino, Rua Tulipa Vermelha, Rua Joaquim Ferreira, Rua Francisco de Assis, Rua das Bromélias Brancas, Rua Quaresma Vermelhas, Rua Santa Cecília, Rua São Cristóvão, Terminal Aeroporto. 1645-04 Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação Pirajá Ida: Terminal de Alto de Santa Terezinha, Rua Nilton Lopes, Rua Direta da Terezinha, Rua Getúlio Vargas, Rua Patrícia Karine, Praça de Rio Sena, Rua Rio Sena, Rio Sena, Rua Cabaceiras, Rua Agripino Nazareth, Rua José Joaquim Alves, Rua Doutor Waldemar Chaves, Rua Deográcias Manoel dos Santos, Rua José Estanislau de Santana, Rua Doutor Waldemar Chaves, Rua José Joaquim Alves, Rua Agripino Nazareth, Rua Esmeraldas, Rua David Ferreira, Avenida Afrânio Peixoto, Retorno Rua da Serrinha (Itacaranha), Avenida Afrânio Peixoto, Ligação Lobato Brasilgás, marginal da BR 324, Rua da Estação Nova Esperança, Estação Pirajá. Volta: Estação Pirajá, Rua da Estação Nova Esperança, Rua da Indonésia, Rua do Paquistão, Rua do Daomé, Ligação Lobato Brasilgás, Avenida Afrânio Peixoto, Rua David Ferreira, Rua Esmeraldas, Rua Agripino Nazareth, Rua José Joaquim Alves, Rua Doutor Waldemar Chaves, Rua Deográcias Manoel dos Santos, Rua José Estanislau de Santana, Rua Doutor Waldemar Chaves, Rua José Joaquim Alves, Rua Agripino Nazareth, Rua Cabaceiras, Rio Sena, Rio Sena, Praça de Rio Sena, Rua Patrícia Karine, Rua Getúlio Vargas, Rua Direta da Terezinha, Rua Nilton Lopes, Terminal de Alto de Santa Terezinha

Remanejamento

Com a criação da nova linha, foi necessário fazer um remanejamento dos pontos de embarque e desembarque das linhas de ônibus nas plataformas A e B da Estação Pirajá. Ao todo, 13 linhas foram afetadas com as mudanças e os usuários devem ficar atentos aos novos pontos de parada a partir deste sábado (17). Equipes da Semob e prepostos das empresas estarão na estação para orientar os usuários sobre as mudanças.

Confira os detalhes abaixo: