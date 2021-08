Prefeitura de Salvador entrega 101 casas reformadas em Fazenda Coutos

A prefeitura de Salvador entregou 101 casas reformadas pelo programa Morar Melhor nesta segunda (16), no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário. As melhorias habitacionais foram entregues pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza.

Esta é a terceira vez que o Morar Melhor chega à localidade. No total, a iniciativa já promoveu reformas em 832 casas, proporcionando aos moradores mais dignidade e conforto.

O prefeito destacou que uma das propostas do programa é atender localidades com maior número de residências em situação precária. “Para o cidadão não há nada mais importante que o próprio lar. A casa é capaz de dar conforto, segurança, bem-estar para a família, e isso é investir em qualidade de vida. Esse programa proporciona resgate de autoestima para as famílias, promove uma mudança de verdade na vida das pessoas”, declarou Bruno Reis.

A definição dos serviços nos imóveis beneficiados com o Morar Melhor é feita ainda na fase de cadastramento, em conjunto com o morador. As intervenções englobam pintura e reboco, troca de janelas e portas, substituição de vasos sanitários e pias, recuperação ou troca de telhado.



O programa já reformou mais de 34 mil casas em mais de 150 localidades. Nesta terceira etapa, o limite de investimento para cada imóvel é de até R$7 mil.

Dentre os critérios avaliados para a escolha das regiões estão: precariedade dos bairros (baseado em dados de IBGE), além de maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, de pessoas abaixo da linha de pobreza ou de mulheres chefes de família. Não são contemplados imóveis em situação de risco cadastrados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), imóveis de aluguel e famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.