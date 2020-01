Prefeitura de Salvador entrega praça requalificada à população de Mata Escura

A Prefeitura de Salvador inaugurou na noite de terça-feira (7) a Praça Pampulha em Mata Escura. Acompanhado do vereador Sérgio Nogueira e de diversos líderes comunitários, o vice-prefeito Bruno Reis também entregou à população 36 pontos de iluminação em LED. As melhorias representam um investimento de aproximadamente R$ 150 mil.

O espaço público em Mata Escura se transformou em um equipamento de lazer, ganhando parque infantil, diversos brinquedos, mesas de jogos e academias de saúde e musculação. Acessível a pessoas com deficiência, a área de convivência ainda recebeu paisagismo e serviços de pavimentação.

“Está aí uma praça que não deixa a desejar a nenhuma outra da cidade. Foi-se o tempo em que se fazia uma obra no centro de uma forma - e nos bairros mais distantes se fazia de outra. Isso é passado. Nós tratamos todos da mesma maneira, independente da posição social, seja em um bairro de classe média, alta ou mais pobre. Não há essa distinção por parte da Prefeitura”, afirmou o vice-prefeito.

Em Mata Escura, Bruno Reis, que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), falou das intervenções que a Prefeitura está planejando ou concluindo naquela localidade da capital baiana, a exemplo da ligação BR-Mata Escura, com investimento de mais de R$ 20 milhões, cuja licitação está em fase final.

“Ainda este mês, vamos dar início a essa obra tão sonhada, que vai melhorar muito a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores desta região de Salvador”, assinalou o vice-prefeito, lembrando ainda a reurbanização do Canal do Sossego e a revitalização de uma praça no final de linha do bairro, que será entregue em janeiro.