Prefeitura de Salvador envia ambulâncias para ajudar vítimas de rompimento de barragem

Duas ambulâncias 4x4 serão enviadas pela prefeitura de Salvador para Quati, no Nordeste no estado, neste sábado (13). As equipes ajudarão as vítimas do rompimento de uma barragem no município de Pedro Alexandre. A localidade foi atingida pela enchente que prejudicou também o povoado de Boa Sorte e desalojou 150 famílias.

Em pronunciamento público na sexta-feira (12), o prefeito ACM Neto, que deu a ordem de envio das equipes, ele se solidarizou com as pessoas atingidas. “Apesar de o rompimento ter ocorrido bem distante de Salvador, precisamos nos unir nesse momento tão difícil”, afirmou. O envio das ambulâncias é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a barragem do Quati foi entregue à Associação de Moradores da Comunidade do distrito e represa o Rio de Peixe para o período de estiagem.