Prefeitura de Salvador fará novo concurso público para 226 vagas

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta segunda-feira (12) que a prefeitura vai realizar um novo concurso público para 226 vagas de ensinos médio e superior. As vagas serão para os cargos de analista de gestão pública com ênfase em contabilidade, assistente social, médico, enfermeiro, odontólogo clínico, técnico em enfermagem e técnico em saúde bucal. Os salários variam de R$3.158,87 a R$12.481,41 e o edital do concurso está previsto para ser divulgado ainda este ano.

Bruno Reis ressaltou que o novo concurso atenderá à necessidade da administração municipal por novos profissionais, já que todos os aprovados no último concurso público, incluindo aqueles que estavam no cadastro reserva, já foram convocados. “Este é um esforço que a Prefeitura está realizando para ampliar o quadro funcional e, assim, prestar um serviço cada vez melhor à população. Acredito que nenhum prefeito, em segundo ano de mandato, tem convocado mais profissionais do que em Salvador”, disse.

Além da abertura do novo concurso público, o prefeito também assinou autorização para convocar mais 82 auxiliares de saúde bucal e técnicos de enfermagem aprovados em processo seletivo simplificado. Os profissionais serão incorporados de imediato no quadro da rede de atenção básica.

“Nosso intuito é assegurar que tento as unidades que estão em funcionamento quanto os novos postos que serão inaugurados ofertem os serviços para população com equipes completas e qualificadas”, explicou Bruno Reis. Também foram nomeados mais sete profissionais e convocados mais três na área de analista de gestão pública, aprovados no concurso público de 2019.

Qualificação do quadro

Com o objetivode formar uma matriz de competências da alta liderança na administração municipal, a ação entre a Prefeitura e o Vetor Brasil conta também com a participação da parceria Vamos, da Fundação Lehmann, do grupo Capital.org e do Instituto Humanize Brasil. O foco inicial é no conjunto de diretores e gerentes que compõem a equipe de trabalho da Prefeitura. A ação acontece sem qualquer ônus para o Município.

De acordo com o diretor de Gestão de Pessoas da Semge, Gustavo Moris, o projeto envolve a construção do mapa de competências de equipes de alto desempenho, através de soluções customizadas no tema de gestão estratégica de pessoas. O início das atividades está previsto para começar em setembro e o primeiro ciclo deverá ser concluído em dezembro.

Participam, neste primeiro momento, 120 gestores das secretarias de Gestão, Casa Civil, Saúde, Educação, Fazenda e Promoção Social, além da Procuradoria Geral do Município e da Guarda Civil Municipal. De acordo com o secretário Thiago Dantas, a medida segue a determinação da Prefeitura em oferecer capacitação para o corpo técnico, medida estabelecida no Planejamento Estratégico do Município.

“A medida vai ajudar a definir até mesmo outras capacitações em função dessas competências identificadas pelo projeto, e permitir que essas competências sirvam de parâmetro para a análise do desempenho dessas lideranças. Isso vai possibilitar um ganho de conhecimento organizacional para replicar em todas as outras estruturas hierárquicas da Prefeitura”, completou Dantas.

“Vamos trazer conhecimento para potencializar as necessidades da Prefeitura na temática de gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças, além de apoiar na perenização de um RH estratégico para o município. Tudo será construído em conjunto com as secretarias participantes”, declarou a gerente de parcerias estratégias do Vetor Brasil, Flaviane Teixeira.