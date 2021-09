Prefeitura de Salvador inaugura nova praça no bairro de Canabrava

As obras da Praça da Resistência, localizada no condomínio Mata Atlântica II, no bairro de Canabrava, finalmente foram concluídas. O espaço de lazer e convívio social foi inaugurado pelo prefeito Bruno Reis, na noite desta segunda-feira (20). Na ocasião, ainda foi autorizada a execução de orçamento para o projeto de requalificação de uma quadra esportiva no bairro.

“Quando resolvemos adotar essa estratégia de devolver a cidade ao cidadão é, justamente, para proporcionar essa qualidade de vida às pessoas. Investindo em ações como essa, a da praça, estamos proporcionando às famílias um ambiente onde se possa construir harmonia e alegria para a comunidade”, comentou o prefeito.

Com uma área de 382 metros quadrados, a Praça da Resistência possui pavimentação com lajota pré-moldada, parque infantil com gangorras, amarelinha, balanços e casa de Tarzan, numa área de recreação cercada com guarda-corpo para proteção das crianças. Também há mesas de jogos para partidas de pingue-pongue e futmesa, e academia de saúde e ginástica com aparelhos para exercícios de braços e pernas. Tudo isso envolto da vegetação local que foi preservada e do plantio de um novo gramado.

Foram instalados bancos e mesas antivandalismo, além da iluminação de LED, promovendo segurança e conforto para os moradores.

“Aqui não tinha movimento nenhum, era deserto, escuro, sendo apenas um ponto de passagem para nós, moradores, e estacionamento de carros. Agora está tudo mais vivo, há diversos brinquedos para crianças, opção de lazer para jovens e adultos. A praça ficou show”, relata a comerciante Neide Conselho, de 56 anos.

Só neste ano, a Prefeitura inaugurou cerca de 15 praças na cidade, distribuídas pelos bairros de Mussurunga, Nova Brasília, Bairro da Paz, Dom Avelar, Valéria, Boca do Rio, Piatã e Stiep, entre outras localidades. Desde 2013, aproximadamente 500 espaços do tipo foram construídos ou requalificados pela gestão.